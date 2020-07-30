Источник материала: Tut.by

В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sky News .



Джанни Инфантино. Фото: Reuters

По данным газеты Tages-Anzeiger, дело было возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Уточняется, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч, после которых был уволен генпрокурор Швейцарии Майкл Лаубер.