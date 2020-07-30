|Число, месяц, год приема
|Кто ведет прием
ФИО
|Должность,
место работы
|Место приема,
время, контактный номер телефона приемной
|3 августа 2020 г.
|Чечеткина
Анна Ивановна
Федотко
Оксана Сергеевна
Гулевич
Вероника Александровна
Кулинкович
Оксана Петорвна
Борисовец
Виктория Владимировна
|Председатель Смолевичской районной организации ветеранов
Заместитель начальника управления землеустройства райисполкома
Заместитель начальника управления пенсионного обеспечения комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома
Заместитель начальника — начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Начальник отделения по гражданству и миграции Смолевичского РОВД
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|4 августа 2020 г.
|Меркуль
Марина Ивановна
Чиканкова
Ирина Владимировна
Полозкова
Елена Васильевна
Богданов
Руслан Валерьевич
|Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь», депутат Минского областного Совета депутатов
ГП «Смолевичский водоканал»
Главный специалист отдела экономики райисполкома
Заведующий Смолевичским бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|5 августа 2020 г.
|Готовцева
Елена Викторовна
Бартось
Андрей Генрихович
Карась
Любовь Васильевна
Пиляк
Оксана Анатольевна
|Член Смолевичской РО ОО «Белорусский союз женщин»
Директор ИСКУП «УКС-Смолевичи»
Начальник районного отдела Минского областного
управления фонда социальной защиты
Исполняющий обязанности начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|6 августа 2020 г.
|Потапчик
Эльвира Ивановна
Подрез
Михаил Иванович
Залевская
Ольга Александровна
Барановский
Вячеслав Станиславович
|Член Смолевичской РО РОО «Белая Русь»
Заместитель директора КУП «Смолевичское ЖКХ»
Заместитель главного врача УЗ «Смолевичская ЦРБ»
Начальник инспекции межрайонного отделения «Энергонадзор»
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|7 августа 2020 г.
|Денисевич
Наталья Михайловна
Плисова
Татьяна Сергеевна
Поправка
Сергей Владимирович
Рыжковец
Екатерина Геннадьевна
|Председатель Смоливичской РО ОО «Белорусский фонд мира»
Главный специалист отдела ЗАГС райисполкома
Главный инженер ОАО «ПМК-72»
Заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома
|13.00-19.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
|8 августа 2020 г.
|Беца
Анна Анатольевна
Меркуль
Марина Ивановна
Беляева
Ольга Владимиров
Ероховец
Павел Николаевич
|Председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов
Председатель Смолевичской РО РОО «Белая Русь», депутат Минского областного Совета депутатов
Начальник отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома
Директор представительства Белгосстраха по Смолевичскому району Минской области
|10.00-13.00
ГУО «Смолевичская ДШИ», г. Смолевичи, ул. Советская, 130,
80177629635
Примечание: в графике возможны изменения