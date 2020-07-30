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В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся
Источник материала: СТВ
Новости США. Крушение товарного поезда в Аризоне: состав сошел с рельсов и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло на мосту через озеро Темпе Таун. Поезд перевозил горючие жидкости и резину. Огонь мгновенно распространился по железнодорожному полотну.
К месту крушения были стянуты около сотни пожарных, однако быстро справиться с огнем не удалось. Едкий черный дым ухудшал обзор. Кроме того в результате аварии были повреждены опоры моста, что привело к его частичному обрушению.
В результате инцидента пострадал один человек. Движение по железнодорожной ветке, а также всем ведущим к мосту трассам перекрыто.
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Новости США. Крушение товарного поезда в Аризоне: состав сошел с рельсов и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на мосту через...
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