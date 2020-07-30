В Горках ищут свидетелей ДТП

Источник материала: Горецкий вестник



Отдел ГАИ Горецкого РОВД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшем 18 июля с 17.00 до 18.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Якубовского (возле перекрестка с улицей Погодинской), в котором автомобилем предположительно «Джип» темного цвета был совершен наезд на пешехода.

Просьба свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам 5-07-70 или 102.