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В Горках ищут свидетелей ДТП

30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник



Отдел ГАИ Горецкого РОВД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшем 18 июля с 17.00 до 18.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Якубовского (возле перекрестка с улицей Погодинской), в котором автомобилем предположительно «Джип» темного цвета был совершен наезд на пешехода.

Просьба свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам 5-07-70 или 102.


 
 
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Отдел ГАИ Горецкого РОВД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшем 18 июля с 17.00 до 18.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по...
 
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