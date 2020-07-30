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В Горках ищут свидетелей ДТП
30.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Просьба свидетелей и очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам 5-07-70 или 102.
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Отдел ГАИ Горецкого РОВД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшем 18 июля с 17.00 до 18.00 на нерегулируемом пешеходном переходе по...
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