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В Чижовке 130 семей получили ключи от новых квартир
Источник материала: ОНТ
Ещё 130 счастливых семей теперь с собственными квадратными метрами. В микрорайоне Чижовка заселили новый 15-этажный дом.
Квартиры современные, просторные с удобной планировкой и готовой отделкой. Поблизости – школа и детский сад, супермаркет, многоуровневый паркинг для автомобилей на 107 машиномест. Выделены специальные места для водителей с ограниченными возможностями. Стройку начали в 2018, а уже сегодня новосёлы получили свои заветные ключи.
Накануне профессионального праздника сегодня также наградили строителей, которые возводили Чижовскую многоэтажку.
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Ещё 130 счастливых семей теперь с собственными квадратными метрами. В микрорайоне Чижовка заселили новый 15-этажный дом. Квартиры современные, просторные с удобной...
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