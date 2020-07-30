В Чижовке 130 семей получили ключи от новых квартир

Источник материала: ОНТ

Ещё 130 счастливых семей теперь с собственными квадратными метрами. В микрорайоне Чижовка заселили новый 15-этажный дом.

Квартиры современные, просторные с удобной планировкой и готовой отделкой. Поблизости – школа и детский сад, супермаркет, многоуровневый паркинг для автомобилей на 107 машиномест. Выделены специальные места для водителей с ограниченными возможностями. Стройку начали в 2018, а уже сегодня новосёлы получили свои заветные ключи.

Алина Тарасик: «Мы так рады, потому что у меня у сына и у мужа день рождения — и получается, для нас ключи как подарок. Мы очень любим этот район, очень рады, что здесь строят современное жилье, потому что не хотелось покупать квартиру в старом фонде».

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района: «Очень серьезными темпами осваиваем Чижовку, 6, 6А не так далеко от этого места, где планируется возведение 12 жилых домов, общей площадью практически в 100 тысяч квадратных метров. Также ведется строительство жилого дома и планируется строительство еще двух жилых домов в кварталах улиц Старобинская, Уборевича».

Накануне профессионального праздника сегодня также наградили строителей, которые возводили Чижовскую многоэтажку.

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