ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Чижовке 130 семей получили ключи от новых квартир

30.07.2020 16:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Чижовке 130 семей получили ключи от новых квартир

Ещё 130 счастливых семей теперь с собственными квадратными метрами. В микрорайоне Чижовка заселили новый 15-этажный дом.

Квартиры современные, просторные с удобной планировкой и готовой отделкой. Поблизости – школа и детский сад, супермаркет, многоуровневый паркинг для автомобилей на 107 машиномест. Выделены специальные места для водителей с ограниченными возможностями. Стройку начали в 2018, а уже сегодня новосёлы получили свои заветные ключи.

Алина Тарасик: «Мы так рады, потому что у меня у сына и у мужа день рождения — и получается, для нас ключи как подарок. Мы очень любим этот район, очень рады, что здесь строят современное жилье, потому что не хотелось покупать квартиру в старом фонде». 

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района: «Очень серьезными темпами осваиваем Чижовку, 6, 6А не так далеко от этого места, где планируется возведение 12 жилых домов, общей площадью практически в 100 тысяч квадратных метров. Также ведется строительство жилого дома и планируется строительство еще двух жилых домов в кварталах улиц Старобинская, Уборевича».

Накануне профессионального праздника сегодня также наградили строителей, которые возводили Чижовскую многоэтажку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё 130 счастливых семей теперь с собственными квадратными метрами. В микрорайоне Чижовка заселили новый 15-этажный дом. Квартиры современные, просторные с удобной...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Заезд вагнеровцев в санаторий оказался весьма своевременным"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика