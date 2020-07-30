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Ефремов останется под домашним арестом до 22 января следующего года
Источник материала: Tut.by
Первое судебное заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа. Об этом сообщает
Одним из главных его вопросов было возможное изменение меры пресечения к обвиняемому. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Прокурор попросил эту меру оставить, а адвокат обвиняемого высказался против и просил разрешить своему подзащитному двухчасовые прогулки. В итоге, суд продлил срок домашнего ареста до 22 января 2021 года, а также отказал актеру в прогулках.
Первое заседание по существу дела, как ожидается, пройдет 5 августа.
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Первое судебное заседание по существу дела назначено на 5 августа.
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