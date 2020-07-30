Ефремов останется под домашним арестом до 22 января следующего года

Источник материала: Tut.by

Первое судебное заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа. Об этом сообщает ТАСС . Сегодня в Пресненском суде Москвы состоялось предварительное слушание дела. Вчера заседание перенесли из-за неявки адвокатов обвиняемого.



Фото: Flickr / Oli Zitch

Одним из главных его вопросов было возможное изменение меры пресечения к обвиняемому. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Прокурор попросил эту меру оставить, а адвокат обвиняемого высказался против и просил разрешить своему подзащитному двухчасовые прогулки. В итоге, суд продлил срок домашнего ареста до 22 января 2021 года, а также отказал актеру в прогулках.

Первое заседание по существу дела, как ожидается, пройдет 5 августа.

Напомним, авария произошла вечером 8 июня . Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян. Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы, свою вину он не признает.