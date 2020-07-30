Заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц в интервью газете «Рэспубліка» констатировал, что во внутренней макроэкономической политике отсутствуют дисбалансы, нет переоцененности белорусского рубля, сообщает БЕЛТА.

«Это отражает динамика денежных показателей, которые в целом соответствуют прогнозным параметрам и макроэкономической ситуации. Прирост в годовом выражении средней широкой денежной массы составляет 15,1%, без учета изменения обменного курса белорусского рубля — 6,3%», — сказал Сергей Калечиц.

Последние пять лет Нацбанк совместно с правительством проводил политику, обеспечивающую ценовую стабильность и макроэкономическую сбалансированность. Этому способствовали в том числе переход с 2015 года на режим монетарного таргетирования и гибкое курсообразование при проведении денежно-кредитной политики. «Тем самым был создан определенный буфер макроэкономической устойчивости, который дает возможность сегодня смягчить политику, не нарушая достигнутой стабильности», — отметил заместитель председателя правления Нацбанка.

Отвечая на вопрос, является ли смягчение монетарной политики оправданной мерой и нет ли риска столкнуться с финансовым кризисом, который страна пережила в 2011 и 2014 годах, он подчеркнул: «Проведение контрциклической политики в условиях низкого спроса — это нормальная практика центральных банков при условии, если это не несет рисков для ценовой и финансовой стабильности. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов здесь неприемлемо. Сейчас экономика столкнулась с новым внешним шоком, вызванным пандемией. Это привело к снижению как внешнего, так и внутреннего спроса. В то же время предпосылок для возникновения кризисов сейчас не наблюдается. Даже те сильные шоки, которые мы испытали в марте — апреле текущего года, не привели к дестабилизации ситуации на финансовом рынке».