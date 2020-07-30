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В Лиозненском районе во время валки леса погиб лесоруб

30.07.2020 16:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лиозненском районе во время валки леса погиб лесоруб

В Лиозненском районе погиб лесоруб во время валки леса, устанавливаются причины его гибели. Об этом сообщили БелТА в УСК по Витебской области.

По информации следователей, трагедия произошла утром в среду 29 июля, когда возле деревни Старь проходила валка леса. Одно из подпиленных деревьев упало на 51-летнего лесоруба. Его отвезли в больницу, однако медикам не удалось его спасти.


Следователями была назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители изымают необходимую документацию, опрашивают очевидцев. Устанавливается причина несчастного случая.

 

Фото: УСК по Витебской области

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В Лиозненском районе погиб лесоруб во время валки леса, устанавливаются причины его гибели. Об этом сообщили БелТА в УСК по Витебской области. По информации...
 
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