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Алесин о задержанных "боевиках": Это не ЧВК Вагнера, а версия о свержении власти - самая неправдоподобная

30.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наименее правдоподобной версией с задержанием российских боевиков выглядит та, что они приехали в Беларусь свергать власть. Об этом заявил "Белорусскому партизану" военный эксперт Александр Алесин.

Алесин о задержанных "боевиках": Это не ЧВК Вагнера, а версия о свержении власти - самая неправдоподобная
Однако именно эту версию нам пытается "скормить" власть, заявив сегодня устами Следственного комитета, что задержанные "боевики" и белорусские политзаключенные Николай Статкевич и Сергей Тихановский проходят в рамках одного уголовного дела.


– Вроде бы подтверждается, что задержанные россияне – представители ЧВК Вагнера. Но почему, по вашему мнению,  они находились в санатории под Минском? 

– По новым данным они представляют другую ЧВК – ЧВК «Мар» (Санкт-Петербург).
После анализа различных источников, российских и донецких сайтов вырисовывается следующая картина. 

Как пишут источники, российские бойцы из ЧВК «Мар» следовали в Ливию, где должны были действовать на стороне Сараджа (главы Правительства национального согласия). 

Они считаются противниками группы Вагнера, которая является продолжением силовых структур РФ и, как пишут источники, действует в Ливии на стороне Хартара (командующего Ливийской национальной армией). 

И если группу Вагнера прикрывают ГРУ и правительство, и они никогда не ездят через Беларусь, то группу «Мар» считают мутной и с сомнительными лицами в руководстве. Так что прибытие боевиков в Минск действительно могло быть частной инициативой, а не решением руководства РФ.

Вполне возможно, что некие силы (возможно, оппоненты Путина) как-то прознали о планах бойцов и решили разыграть эту карту.

Возможно, втемную изначально использовали и Лукашенко. В России у него есть, как и сторонники, так и противники. Реакцию Лукашенко просчитали: он был готов к тому, что иностранные боевики появятся, сработал условный рефлекс – россиян задержали. 

Кирилл Коктыш из МГИМО говорит, что некая третья сила использовала ситуацию, чтобы обострить отношения между Лукашенко и Путиным.

Но произошедшее – бОльшая подстава для Путина. Запад давно обвиняет его в использовании наемников для действий на Ближнем Востоке и в Африке. И вот благодаря белорусским властям Запад получает подтверждение.

Как мне представляется, наименее правдоподобной версией выглядит та, что задержанные бойцы приехали в Беларусь свергать власть. Они высадились в чистое поле – без инфраструктуры они бы тут и пропали. 

Кстати, бойцов ЧВК «Вагнер» такими каналами не отправляют, они летают в Сирию военными бортами. Не хотят светиться в гражданских портах и попадать в базы данных.


– Версия главреда «Эха Москвы» Венедиктова: бойцы накапливались в Беларуси, потому что в Кремле сомневаются, что Лукашенко способен сохранить власть. Москва хочет быть готовой к «Майдану», чтобы отстоять свои интересы.

– Я вижу элементы гибридной войны, которую Россия ведет против Беларуси: информационные, экономические, психологические. Но вряд ли Москва будет мараться такими делами.

Хотя не отрицаю, что в российской элите могут быть группы, которые имеют личные счеты к Лукашенко – к примеру, из-за бизнеса. Возможно, даже среди военных есть недовольные тем, что глава Беларуси якобы заигрывает с Западом. 

Но мне представляется, что Москва не хотела бы смены власти в нашей стране таким образом.

Если имело место то, о чем говорит Венедиктов, то скорее, это частные интересы некой группы в России.
 
Теги: Минск
 
 
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Наименее правдоподобной версией с задержанием российских боевиков выглядит та, что они приехали в Беларусь свергать власть. Об этом заявил "Белорусскому...
 
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