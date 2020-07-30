С весны до осени аграрии района создают кормовую базу для поголовья на зимовку. Первый и второй укосы трав в хозяйствах района завершены, но кормозаготовка продолжается на кормовых угодьях.

В эти жаркие для аграриев дни председатель райкома профсоюза работников АПК Вячеслав Лопатко выехал в сельхозорганизации, чтобы лично поздравить передовиков кормозаготовки и вручить заслуженные награды – дипломы и подарки, которые нашли их на полях, за рулем своих «железных коней».

– В каждом хозяйстве района определены лучшие механизаторы, которые трудились на заготовке кормов, – рассказал Вячеслав Лопатко.

Марафон поздравлений начался в РУП «Шипяны-АСК», продолжился в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита».

Затем Вячеслав Лопатко отправился с приятной поздравительной миссией в ОАО «Смолевичи Бройлер». Здесь аграрии потрудились на славу. Так, машинист Игорь Мицкевич скосил более 2500 га трав. Отличился и тракторист-машинист Юрий Шкут, он спрессовал 643 т сена. А Николай Куркин запрессовал в рукава 15 404 т сенажа.

В ОАО «Смолевичский райагросервис» к Вячеславу Лопатко присоединилась председатель профсоюзной первичной организации Галина Кашляк. Они вручили диплом и подарок Сергею Колосу. На заготовке кормов он скосил 1070 га трав, подобрал и измельчил на кормоуборочной комбайне 6998 т сенажа. А тракторист-машинист организации Владимир Галин спрессовал 223 т сена.

Тружеников ОАО «Озерицкий-Агро» Вячеслав Лопатко чествовал вместе с председателем профсоюзной «первички» Федором Мигуном. Здесь на кормозаготовке отличились Виталий Михалевич (подобрал и переработал 7786 т массы кормоуборочным агрегатом) и Руслан Петрович (утрамбовал 5004 т сенажной и силосной массы).

Завершился марафон чествования передовиков кормозаготовки в ОАО «Смолевичи-Сузон». Вячеслава Заголько, который спрессовал 153 т сена, поздравлял и директор организации Сергей Красновский. Руководитель сельхозорганизации отметил, что все механизаторы добросовестно выполняют свои обязанности, стараясь как можно больше сделать за день.

Награждая передовиков прямо в поле, Вячеслав Лопатко благодарил их за добросовестный и кропотливый труд, желал дальнейших трудовых достижений, отметив, что заготовщики кормов обеспечивают продовольственную безопасность не только района, но и страны в целом.

Получив награды, механизаторы поспешили занять места в кабинах своих «железных коней», ведь впереди у них еще много работы. Мужчины искренне любят свое дело и считают, что если берешься за него, то делать надо все честно и качественно. И можно не сомневаться в том, что они еще не раз достигнут высоких показателей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора и Вячеслава Лопатко.