ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хотите и дальше жить в такой стране? Люди пришли поручиться за Бабарико - их отправили на сутки!

30.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В районных судах Минска проходят разбирательства административных дел задержанных в здании КГБ и около него 28 июля.

Напомним, в тот день люди пошли туда, чтобы стать поручителями за Виктора Бабарико. Однако вместо приема документов их сажали в автозаки.

Тогда было задержано около 50 человек, среди которых более 10 журналистов. Журналистов и большинство граждан отпустили без составления протоколов, однако как минимум 8 человек оставили в изоляторе временного содержания до суда.

Итоги судов над задержанными возле КГБ:


Александр Василевич (владелец рекламных агентств Vondel и Hepta) - 14 суток ареста. Судили Александра в суде Фрунзенского района по ст. 23.34 КоАП.

Владимир Иванов. Получил 14 суток ареста по двум статьям - 23.34 КоАП и 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

Над остальными задержанными суды еще продолжаются это:

Дмитрий Борейчук
Юрий Корзун
Юрий Кузнецов
Артем Кармес
Алексей Скрипник
Владислав Лущинский

При этом, как отмечает ПЦ Вясна, другие суды по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и ст. 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции) последние три дня массово переносились на неопределенный срок.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районных судах Минска проходят разбирательства административных дел задержанных в здании КГБ и около него 28 июля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян: «Женщины умирают от того, что дома их забивают до смерти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика