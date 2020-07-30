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Хотите и дальше жить в такой стране? Люди пришли поручиться за Бабарико - их отправили на сутки!
Источник материала: Партизан
В районных судах Минска проходят разбирательства административных дел задержанных в здании КГБ и около него 28 июля.
Напомним, в тот день люди пошли туда, чтобы стать поручителями за Виктора Бабарико. Однако вместо приема документов их сажали в автозаки.
Тогда было задержано около 50 человек, среди которых более 10 журналистов. Журналистов и большинство граждан отпустили без составления протоколов, однако как минимум 8 человек оставили в изоляторе временного содержания до суда.
Итоги судов над задержанными возле КГБ:
Александр Василевич (владелец рекламных агентств Vondel и Hepta) - 14 суток ареста. Судили Александра в суде Фрунзенского района по ст. 23.34 КоАП.
Владимир Иванов. Получил 14 суток ареста по двум статьям - 23.34 КоАП и 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство).
Над остальными задержанными суды еще продолжаются это:
Дмитрий Борейчук
Юрий Корзун
Юрий Кузнецов
Артем Кармес
Алексей Скрипник
Владислав Лущинский
При этом, как отмечает ПЦ
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В районных судах Минска проходят разбирательства административных дел задержанных в здании КГБ и около него 28 июля.
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