|
В чем секрет кавказского долголетия? Диетолог поделился своим мнением
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью
Запеченные на шампурах кусочки баранины для усвоения человеческим организмом обладают оптимальным составом, считает врач.
Традиционный шашлык на Кавказе делается из баранины, еще из некоторых видов рыбы и курятины. Однако баранина годится не любая.
Также диетолог добавил, что правильно выбранное мясо – лишь полдела, его еще нужно правильно приготовить и правильно съесть.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik поделился своим мнением о том, что в кавказской кухне - особая технология приготовления мяса, которая не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)