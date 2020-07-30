В чем секрет кавказского долголетия? Диетолог поделился своим мнением

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik поделился своим мнением о том, что в кавказской кухне - особая технология приготовления мяса, которая не меняется тысячелетиями, и это имеет принципиальное значение для здоровья.

Запеченные на шампурах кусочки баранины для усвоения человеческим организмом обладают оптимальным составом, считает врач.

Традиционный шашлык на Кавказе делается из баранины, еще из некоторых видов рыбы и курятины. Однако баранина годится не любая.

Также диетолог добавил, что правильно выбранное мясо – лишь полдела, его еще нужно правильно приготовить и правильно съесть.

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