ХИЩЕНИЕ В СЕТИ

В милицию обратился 20-летний житель поселка Усяж и сообщил, что неустановленное лицо, используя реквизиты его банковской карты, путем несанкционированного доступа к компьютерной информации, похитило с его счета сто рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РБ. За такое правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

ПЬЯНЫЙ ДЕБОШ ЗАКОНЧИЛСЯ СТАТЬЕЙ

Будучи в состоянии алкогольного опьянения смолевичанин устроил скандал и причинил психические страдания своей сожительнице. Об этот в милицию сообщила пострадавшая.

В отношении «дебошира» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.1 КоАП. Умышленное причинение телесного повреждения влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

КРАЖА НЕ УДАЛАСЬ

Безработный, ранее неоднократно судимый Н. 1978 г.р. проник в дачный дом в садовом товариществе «Восход» и пытался совершить кражу. Однако не довел свой умысел до конца и был уличен хозяином.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ.

ЗАДЕРЖАН ВОР-ДАЧНИК

Еще одна дачная кража произошла на прошлой неделе. Так, ранее неоднократно судимый житель деревни Лужки проник в жилой дом в деревне Большое Залужье и украл бензопилу стоимостью свыше 150 рублей.

РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ, вору грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

ПРОНИК В ДОМ, УКРАЛ ЕДУ

В Смолевичский РОВД обратилась пенсионерка из города Жодино и сообщила, что неустановленное лицо, выставив окно, проникло в ее дачный дом в садовом товариществе «Березка» близ деревни Калюжки. Злоумышленник похитил продукты питания на сумму 58 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что кражу совершил Н. 1978 г.р., без постоянного места жительства, не работает, ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.

КРАЖА С КАРТ-СЧЕТА

И снова хищение путем использования компьютерной техники. Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя персональные данные пластиковой банковской карточки жительницы Смолевичей, похитило с ее карт-счета 980 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 УК РБ.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.