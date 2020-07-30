Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото

Источник материала: Слуцк Город





Слуцкий районный отдел внутренних дел устанавливает личность мужчины, который предположительно утерял крупную сумму денежных средств.

Если вы узнали мужчину или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375(33)311-00-07 или 102.











Слуцкий РОВД