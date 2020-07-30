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Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото
30.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий районный отдел внутренних дел устанавливает личность мужчины, который предположительно утерял крупную сумму денежных средств.
Если вы узнали мужчину или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375(33)311-00-07 или 102.
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Слуцкий районный отдел внутренних дел устанавливает личность мужчины, который предположительно утерял крупную сумму денежных средств.
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