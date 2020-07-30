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Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото

30.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото

Слуцкий районный отдел внутренних дел устанавливает личность мужчины, который предположительно утерял крупную сумму денежных средств.

Если вы узнали мужчину или можете предположить, кто это, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +375(33)311-00-07 или 102.

Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото

Слуцкий РОВД устанавливает личность мужчины на фото


Слуцкий РОВД

 
 
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Слуцкий районный отдел внутренних дел устанавливает личность мужчины, который предположительно утерял крупную сумму денежных средств.
 
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