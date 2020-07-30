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Опять не дотянули до "$500"

30.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Занимательная белорусская математика

Опять не дотянули до "0"
Герой известного фильма вопрошает: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней». 

В силу нашей ментальности эта фраза у нас прижилась. Пришлась по вкусу и широким массам населения, и их начальству. Сложился своего рода консенсус. Вот и Александр Лукашенко, общаясь с массами в Гомеле, повторил известную сентенцию: «небогато живут люди, и вы небогатые, вы не олигархи». 

Мы производим натуральный продукт, они бабки куют.

Вроде бы, очевидность. Но даже у самой эффективной и искренней адресованной массам пропаганды имеется своя мера освоения. Массы охотнее и чаще соглашаются с ложью, чем с оскорбительной полуправдой. Особенно, когда речь идет о деньгах, о зарплатах и пенсиях. 

Поэтому начальство вообще и, в первую очередь, сам Лукашенко, не скупится на обещание повысить среднюю заработную плату работников. В том числе административными мерами – не только в бюджетной сфере, но и в коммерческой. 

Беспрецедентный случай. Такого не было даже при «совке-госплане» хотя бы потому, что в нем не было законно признаваемого частного сектора.

Лукашенко же, официально заявив о стремлении возродить прежнюю экономическую систему, не скупится на обещания повысить СЗП к определенному периоду и на конкретную величину и постоянно попадает впросак.

Вот и сейчас, 23 июля, на совещании с правительством он заявил, что руководством страны в общем и целом выполнен обещанный минимум СЗП в 1000 рублей. 

Майская начисленная заработная плата по стране превысила заявленную тысячу. До этой планки не дотянули только в Могилевской области – каких-то 7 рублей, но в июне и там покорили вершину – региональная СЗП составила 1033,5 рублей.

Однако, о чем говорилось в условиях задачи? О размере СЗП мы судим только в сравнении с актуальным курсом доллара. И когда в 2016 году проводили деноминацию, то новый рубль оценили в 50 американских центров. Суть в том, что прежняя экономическая политика провалилась, и в 2011 году в три раза, а к 2015 году – в 4 раза обесценила прежний рубль. 

Тогда у руководства и возникла идея провести деноминацию, но очень осторожно и, так сказать, надолго. Они на это рассчитывали, и заранее заявляли о грядущих успехах. 

Например, тогдашняя глава Нацбанка Надежда Ермакова утверждала: ожидаем только стабилизации экономической ситуации в стране. Не скрывал оптимизма и сам Лукашенко, которому народ в очередной раз вроде бы поверил и стал ожидать СЗП в «пятьсот» долларов.

А что получил? Как сказал бы Жванецкий, это если бы пять лет назад… Сегодня же за доллар просят 2 рубля 40 копеек. Следовательно, в качестве эквивалента пятиста долларов надо в среднем выдать по 1200 рублей, которые и должны составить СЗП по экономике в целом.
 
Теги: Гомель
 
 
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Занимательная белорусская математика
 
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