ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Рутенко: будет сложно, но у меня есть вера в команду. Я надеюсь, что у ребят получится подняться выше

30.07.2020 18:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сергей Рутенко рассказал, почему верит в национальную команду по гандболу и что, по его мнению, стоит изменить в подходах к подготовке спортсменов.   

Сергей Рутенко, заслуженный мастер спорта по гандболу:
У всех своя философия. На мой взгляд, голодный сотрудник любой – неважно, спортсмен или где-то в других отраслях, – я в них не сильно верю. И, конечно же, спортсмен со своей стороны должен полностью отдаваться спорту, тренировкам. А когда получаются такие ситуации, что люди еще думают, чем бы заниматься, чтобы поддержать свои штаны, – конечно же, это не совсем хорошо и не совсем правильно.

Сергей Рутенко: будет сложно, но у меня есть вера в команду. Я надеюсь, что у ребят получится подняться выше

Я всегда верил в нашу национальную команду. И вчера, и сегодня, и завтра. У нас хороший потенциал. Честно говоря, мне задавали вопрос: почему в Беларуси гандбол на таком уровне? Я говорю: я не знаю. Кто-то даже говорил, что, может быть, это у нас национальная предрасположенность. Не знаю, как объяснить, но у нас всегда есть хорошие ребята. В какие-то периоды меньше, в какие-то больше, но они есть. Для меня это позитивный знак. Поэтому я верю в нашу команду и верю, что будут еще у нас игроки мирового уровня.

Сергей Рутенко: будет сложно, но у меня есть вера в команду. Я надеюсь, что у ребят получится подняться выше

Шансы у национальной команды ворваться в топ и заявить о себе есть. Молодежь перспективная. Но, безусловно, надо подходы менять. Если так можно сказать, эта вся элита мировая гандбольная трансформируется, это как живой организм. Она постоянно улучшается и в плане фармакологии, и в плане подготовки. Сейчас немыслимо, чтобы команда сильного уровня была без отдельных тренеров по физподготовке, без хорошей врачебной поддержки. Чтобы вы понимали, когда я еще играл, мы приезжали на топ-турниры, хорваты, французы – у них просто автобус приезжает с медоборудованием. Это все такой подход, который необходим для того, чтобы была возможность с ними соревноваться.

В нашем подходе, если мы хотим там быть, безусловно, надо что-то менять, модернизировать. Пока я лично со своей стороны, как болельщик, этого не увидел. Поэтому будет сложно, безусловно. Но вера у меня есть в команду. Я надеюсь, что у ребят получится подняться выше. Но тоже надо понимать, что не всегда можно прыгнуть выше головы.

Люди в материале: Сергей Рутенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сергей Рутенко рассказал, почему верит в национальную команду по гандболу и что, по его мнению, стоит изменить в подходах к подготовке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия официально объяснила появление в Беларуси боевиков и опровергла слова Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика