Россия официально объяснила появление в Беларуси боевиков и опровергла слова Лукашенко

Источник материала: KYKY

Задержанные в Беларуси россияне, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, следовали в третью страну. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

Он назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства россиян во внутренние дела Беларуси. По словам дипломата, группа россиян оказалась в санатории «Белорусочка» под Минском, потому что опоздала на рейс из национального аэропорта столицы, направляясь транзитом в другую страну. В МИД Беларуси уже направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным.

Мезенцев заметил, что арестованные россияне имели трудовой договор с зарегистрированной в Беларуси компанией.

Напомним, 29 июля государственные СМИ сообщили о задержании в Беларуси 33 граждан России – представителей частной военной компании Вагнера. Их заподозрили в подготовке терактов, против них завели уголовное дело.

Комментируя новость о появлении в стране иностранных бойцов, Александр Лукашенко заявил: «Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения [судя по всему, президент имел в виду желание России «дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании» – такую формулировку давали госСМИ]».