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Малоэтажная застройка с пентхаусами: белорусам показали новый элитный квартал возле Лебяжьего

30.07.2020 18:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Рендер: «Сетко Резиденшл»​

В новом проекте группа компаний «Тапас» будет заниматься проектированием и инжинирингом, а застройщиком выступит «Сетко Резиденшл». Продажу квартир и сдачу в аренду торговых площадей осуществляет АН «Мегаполис».

На новом участке планируют построить более 59000 кв. м. жилья. Здесь появится 8 малоэтажных домов с квартирами площадью от 38 до 249 кв. м. и пентхаусами на верхних этажах. Дома будут строится из монолитного железобетонного каркаса, а наружные стены выполнят из керамических поризованных блоков с утеплением. В отличие от газосиликатных блоков, они более технологичные и долговечные.

 
 
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