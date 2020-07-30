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Малоэтажная застройка с пентхаусами: белорусам показали новый элитный квартал возле Лебяжьего
Источник материала: Myfin
В новом проекте группа компаний «Тапас» будет заниматься проектированием и инжинирингом, а застройщиком выступит «Сетко Резиденшл». Продажу квартир и сдачу в аренду торговых площадей осуществляет АН «Мегаполис».
На новом участке планируют построить более 59000 кв. м. жилья. Здесь появится 8 малоэтажных домов с квартирами площадью от 38 до 249 кв. м. и пентхаусами на верхних этажах. Дома будут строится из монолитного железобетонного каркаса, а наружные стены выполнят из керамических поризованных блоков с утеплением. В отличие от газосиликатных блоков, они более технологичные и долговечные.
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