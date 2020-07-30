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Президент Беларуси объявил благодарность Ипатову и Чуприс
Источник материала: ОНТ
Белорусский президент Александр Лукашенко объявил благодарность директору Национального центра законодательства и правовых исследований Вадиму Ипатову, а также заместителю главы президентской Администрации Ольге Чуприс. Об этом
Благодарность объявляется за высокий профессионализм, большой личный вклад в совершенствование правовой системы страны.
Фото: БелТА
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Белорусский президент Александр Лукашенко объявил благодарность директору Национального центра законодательства и правовых исследований Вадиму Ипатову, а...
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