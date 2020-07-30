Президент Беларуси объявил благодарность Ипатову и Чуприс

Источник материала: ОНТ

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил благодарность директору Национального центра законодательства и правовых исследований Вадиму Ипатову, а также заместителю главы президентской Администрации Ольге Чуприс. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Благодарность объявляется за высокий профессионализм, большой личный вклад в совершенствование правовой системы страны.

Фото: БелТА

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