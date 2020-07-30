Светлана Тихановская пригласила Лукашенко на Бангалор

В видео, размещенном на youtube-канале "Страна для жизни", Тихановская объяснила, почему отказалась от теледебатов и предложила Лукашенко придти на площадь Бангалор и поучаствовать в теледебатах в режиме онлайн и перед народом, а не в записи, как на БТ.







Напомним, Светлана Тихановская 30 июля проводит встречу с избирателями в минском парке Дружбы народов, начало в 18 часов.





Из-за последних событий с задержанием россиян в нашей стране власти объявили об усилении мер безопасности на таких мероприятиях.





Тем не менее в парк пришло огромное число минчан, перед началом митинга-концерта очереди перед турникетами растянулись на весь парк











