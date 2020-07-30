ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Светлана Тихановская пригласила Лукашенко на Бангалор

30.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила действующему главе государства провести дебаты, но не на БТ и в записи, а перед народом.

Светлана Тихановская пригласила Лукашенко на Бангалор
В видео, размещенном на youtube-канале "Страна для жизни", Тихановская объяснила, почему отказалась от теледебатов и предложила Лукашенко придти на площадь Бангалор и поучаствовать в теледебатах в режиме онлайн и перед народом, а не в записи, как на БТ.


Напомним, Светлана Тихановская 30 июля проводит встречу с избирателями в минском парке Дружбы народов, начало в 18 часов. 

Из-за последних событий с задержанием россиян в нашей стране власти объявили об усилении мер безопасности на таких мероприятиях.

Тем не менее в парк пришло огромное число минчан, перед началом митинга-концерта очереди перед турникетами растянулись на весь парк
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила действующему главе государства провести дебаты, но не на БТ и в записи, а перед народом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске машина сбила ребенка, который выбежал дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика