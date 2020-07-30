Не поздно пить боржоми. 10 мужчин, которые добились успеха в зрелом возрасте

Источник материала: Ежедневник

фото: esquire.ru

Кто не знает историю полковника Сандерса, который до 40 лет работал на заправке, а потом стал главой империи KFC? И он не одинок.

1. Джон Хэмм

Во время просмотра «Безумцев» стоит помнить, что один из самых стильных мужчин до 29 лет работал официантом. Джон Хэмм легко мог бы пополнить бесконечный голливудский список актеров-неудачников, если бы не роль в сериале «Провиденс» (1999 — 2002). А когда он получил роль Дона Дрейпера, ему было 36.

2. Рики Джервейс

Успех пришел к Джервейсу только с сериалом «Офис» (2001), в котором комик выступил и режиссером, и сценаристом, и актером. Рику было 40 лет. До телешоу на NBC его достижения ограничивались непродолжительной карьерой поп-исполнителя в дуэте Seona Dancing.

3. Винсент Ван Гог

В молодости Ван Гог не то, что не был известен как художник, — он даже не брал в руки кисть. Он пришел к живописи в 28 лет (и написал своему брату: «Моя настоящая карьера начинается только сейчас»). Ван Гог создал более 2000 картин, наиболее значимые из них он завершил именно в последние годы жизни.

4. Сильвестр Сталлоне

Его актерская карьера была настоящей катастрофой: Слай был вынужден перебиваться ролями в легком порно, чтобы выплачивать аренду за квартиру. В 30 лет Сталлоне посмотрел бой Мухаммеда Али против Чака Уэпнера и написал сценарий о боксере, о котором вы наверняка что-то слышали.

5. Леонард Коэн

Перевоплощение никому не известного канадского поэта Леонарда Коэна в признанного музыканта и композитора случилось только в 30 лет. Так что подростковая рок-банда — не единственный шанс прославиться.

6. Алан Рикман

Вы никогда не задумывались о том, что не можете себе представить Алана Рикмана молодым? Не удивительно: актер получил первую серьезную роль в 42 года — он сыграл немецкого террориста Ганса Грубера в «Крепком орешке». Были и другие работы, но настоящую славу и любовь Рикман снискал за роль в фильме про мальчика-волшебника.

7. Полковник Сандерс

Харланд Сандерс, основатель KFC, в 40 лет еще управлял заправочной станцией. Тогда ему и пришла идея подавать посетителям блюда из курицы. Дальнейшее известно: он превратил Kentucky Fried Chicken во франшизу и к 70-ти годам продал ее за солидные деньги.

8. Дон Делилло

Прославленный американский писатель к 30 годам добился значительных успехов в рекламе, но заниматься хотел совсем другим. Он уволился, переехал в дешевую 60-долларовую квартиру и начал писать. Первый роман Деллило «Американа» вышел, когда ему исполнилось 35.

9. Джеймс Дайсон

Изобретения будущего главы компании Dyson никому не были интересны до тех пор, пока в 39 лет он не продал свой первый патент. В то время как Дайсон копался в пылесосах, его семья фактически жила на зарплату его супруги — преподавателя истории художеств.

10. Стэн Ли

Создатель популярных персонажей комиксов, включая Человека-паука и Фантастической четверки, добился успеха только в 43.

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