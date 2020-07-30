«Для Лукашенко понты важнее». Чем для Тихановской может закончиться история с российскими боевиками?

Светлана Тихановская после экстренного вызова кандидатов в ЦИК 30 июля. Фото Игорь Мелешко





«Cалідарнасці» Валерий Карбалевич. — И первые шаги уже сделаны: теперь митинги будут проходить в оцеплении милиции, с турникетами, с металлоискателями. Чтобы некоторые — особенно те, кто работает в госструктурах, побоялись идти на пикет, где теперь будут шмонать. Да и долго стоять в очереди мало приятно. — Мне кажется, вся эта история с задержанием «вагнеровцев» связана лишь с тем, чтобы нагнать страха на общество, запугать его какими-то переворотами, которые якобы готовит оппозиция с заграницей, — отмечает в экспресс-комментарии. — И первые шаги уже сделаны: теперь митинги будут проходить в оцеплении милиции, с турникетами, с металлоискателями. Чтобы некоторые — особенно те, кто работает в госструктурах, побоялись идти на пикет, где теперь будут шмонать. Да и долго стоять в очереди мало приятно.





Все это необходимо для того, чтобы сбить митинговую волну, которая началась в стране вокруг Светланы Тихановской, и отбить желание приходить на акции 9-10 августа.





— Ничего нового. Каждый раз это было перед президентскими выборами. Просто теперь в новом масштабе. Страшилка более крупная: 33 боевика, или, как в России шутят «33 богатыря». Думаю, что после выборов всех отпустят даже без предъявления обвинения. Не говоря уже про суд.





Что же касается новых выдвинутых обвинений в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича и увязке их с «вагнеровцами», то, по мнению политолога, логики в этом крайне мало. К тому же вряд ли это может иметь последствия для самой Светланы Тихановской.









— То, что националист Статкевич связался с российскими боевиками – это, конечно, выглядит очень удивительно. Но, как бы там ни было, эти обвинения все же касаются Сергея, а не Светланы. У нас ведь не только сын за отца не отвечает, но и жена за мужа не может отвечать в юридическом смысле. Поэтому, мне кажется, очень тяжело будет связать одно с другим даже чисто формально.





Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко вряд ли пойдет на снятие Тихановской с выборов.





— Лукашенко все же рассчитывает, что избирательная машина сработает так, как надо. А если теперь снимать Светлану, это будет уже такое огромное моральное поражение Лукашенко. Мало того, что испугался блогера, посадив в тюрьму Тихановского, мало того, что испугался банкира Бабарико и Цепкало, теперь получится, что он испугался женщины, домохозяйки.





В глазах и общества, номенклатуры и независимых субъектов Лукашенко будет выглядеть очень непрезентабельно. А для него понты все же важнее.