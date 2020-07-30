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В центре Минска были сбои в работе троллейбусов из-за нескольких ДТП

30.07.2020 18:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером четверга в центре Минска были сбои в движении троллейбусов. Подробности сообщает «Минсктранс».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Транспорт в центре Минска останавливался сразу в нескольких точках, причина — ДТП стороннего транспорта.

Так, с 17.53 на улице К. Цеткин, 2 в направлении ул. Кальварийская стояли троллейбусы № 4, 7, 36, 44, 58. Маршруты № 7, 44 пустили до площади Богушевича, маршрут № 36 — по улицам Могилевская, Толстого, Железнодорожная, Алибегова.

Движение возобновлено в 18.19.

Чуть раньше, с 17.41, на улицах Немига, Мясникова в направлении улицы М. Богдановича остановились троллейбусы № 12, 29, 37, 40, 46, 53. Движение возобновлено в 18.14.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером четверга в центре Минска были сбои в движении троллейбусов. Подробности сообщает «Минсктранс».
 
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