Сплав образования, науки и практики. Первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков посетил Гродненскую университетскую клинику

Источник материала: Вороновская газета





Участие во встрече также приняли первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий. Во время посещения университетской клиники Максим Рыженков ознакомился с основными направлениями деятельности этого медучреждения, побывал в операционной эндоваскулярной хирургии и комнате управления магнитно-резонансной терапии, а также встретился с медработниками клиники.





Елена Кроткова отметила, что на сегодняшний день в области есть все возможности для того, чтобы оказывать населению современную, доступную и качественную медицинскую помощь.

– Подтверждением этому является и тот факт, что ежегодно выполняется более 7 тысяч сложных и высокотехнологичных операций, в том числе 1800 – на сердце. Что касается развития электронного здравоохранения, то на сегодня 91% врачей амбулаторного звена имеет возможность выписывать электронные рецепты, 70% населения обеспечены электронными картами, 43 учреждения области входят в республиканскую систему телемедицинского консультирования. За шесть месяцев этого года проведено уже 6 тысяч таких консультаций. Есть возможность удаленной консультации визуального медицинского изображения. Еще одно направление, над которым идет работа – это создание опорных клиник. Они позволят сделать медицинское обслуживание еще более доступным. Предполагается, что эти клиники будут оснащены современным медицинским оборудованием – аппаратами магнитно-резонансной терапии, компьютерными томографами и ангеографами.







– У нас созданы широкие диагностические возможности, которые представлены клинико-диагностической лабораторией, кабинетами МРТ, РКТ, ангиографическим кабинетом, рентгеновским отделением и эндоскопической диагностикой, – рассказал главный врач Гродненской университетской клиники Сергей Лазаревич. – Занимаемся экспортом медицинских услуг иностранным гражданам и проводим клинические испытания. Что касается последнего направления, то здесь мы участвуем в 16 проектах. Большая их часть связана с онкологией и гематологией.













Во время встречи с трудовым коллективом университетской клиники первый заместитель Главы Администрации Президента ответил на интересующие медиков вопросы. В основном они касались профильной сферы – стажировок, деятельности клиники, уровня и перспектив развития медицины.











– Думаю, что сплав образования, науки и практики, который мы видим в университетской клинике даст свой положительный эффект. Во-первых это будет способствовать плавному закреплению и переходу в медицине тех специалистов, которые выходят из стен университета. Во-вторых эти же студенты, равно как и сотрудники университета, получат возможность с самых азов постигать основы практической деятельности в клинике. В то же время специалисты, как университета, так и клиники, взаимодополняя друг друга, смогут развивать целое направление и создавать свои научные школы в медицине, – отметил Максим Рыженков. – Решение всех вопросов, о которых мы сегодня говорили с коллективом клиники, касающихся ресурсов обеспечения клиники, а где-то и корректировки законодательства, поможет этому учреждению здравоохранения стать примером для последующего внедрения подобного опыта в других учебных заведениях страны.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Артема ТУРЛАЯ

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