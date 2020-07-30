На границе с Украиной будет увеличено количество пограннарядов

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На границе с Украиной будет увеличено количество пограничных нарядов, причем как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе, сообщил Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.



После задержания накануне 33 российских граждан, часть из которых имела и украинское гражданство, в МИД Беларуси были приглашены главы дипмиссий России и Украины. В беседе со временным поверенным в делах Украины в Беларуси Петром Врублевским среди прочего была достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах.



Меры безопасности на массовых мероприятиях в Беларуси усилят

"Подход к усилению пограничного режима будет комплексный. Прежде всего будет усилен контроль за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе. Также уже есть договоренность об усилении проверочных мероприятий в пунктах пропуска через границу: будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих на въезд в Республику Беларусь. В целом на украинском направлении как в пунктах пропуска, так и на зеленой границе будет увеличено количество пограничных нарядов", – рассказал Бычковский.



Официальный представитель ГПК рассказал также, что взаимодействие органов пограничной службы Беларуси с украинскими коллегами осуществляется на самых разных уровнях, вплоть до командиров подразделений границы.



Одним из элементов системы интегрированного управления границами является контактный пункт "Пинск-Житомир". Он оснащен современными средствами прямой связи для оперативного обмена информацией в режиме аудио и видеоконференций.



"Это позволяет в максимально сжатые сроки точечно реагировать на возникающие угрозы в целях обеспечения пограничной безопасности на этом направлении", – отметил Бычковский.



Причем информация в этот контактный пункт поступает со всех территориальных органов пограничной службы, охраняющих белорусско-украинский участок границы.



