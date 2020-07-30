Реконструкция трассы М3: почему люди недовольны и что говорит Минтранс?

Источник материала: ОНТ

Спор, который возник между жителями Плещениц и Минтрансом. Реконструкция участка автотрассы М3 на севере Минской области предполагает закрытие поворота на старое шоссе – оно ведет к населенному пункту.

Автомобилистам, которые едут из столицы домой, придется наматывать лишние километры. Проблему могла бы решить развязка на месте привычного поворота, но ее строительство неожиданно отменили.

Реконструкция автотрассы М3 Минск – Витебск, которую так ждали витебчане, идет поэтапно. Сейчас асфальтобетоном укладывают участок в обход Плещениц. Для тех, кто едет из Минска, здесь всегда был левый поворот и кратчайший путь в поселок.

Лежащие полицейские на этом маршруте станут не нужны, количество транспорта увеличится, разрешенная скорость, возможно, повысится до 120 километров в час. Но поток на трассе М3 под Плещеницами существенно разгонится лишь следующей весной, когда закончится реконструкция данного участка дороги.

А пока поворот налево со скоростной магистрали закрыт – это поможет предотвратить ДТП. При этом строительство транспортной развязки в этом месте должно было начаться параллельно с реконструкцией участка автомагистрали, но дело застопорилось.

Денис Гончаров: «С тех пор, как закрыли съезд с Минска сюда, весь поток пустили по улице Воровского. Там нет тротуара, освещения, по ней дети ходят в школу. Каждое утро идет много автомобилей. По ней много ездят в Логойск, Минск».

В новой реальности Плещеницы станут почти на 5 километров дальше. Именно такой крюк придется теперь делать автомобилистам, чтобы добраться из столицы в поселок, наматывая лишние километры в объезд через старую борисовскую развязку.

Юлия Девятова: «Как минимум увеличение на бензин, на проезд в общественном транспорте. Грубо говоря, 5 километров в день – это 25 в неделю, в год будут весомые цифры. 8 тысяч живет в Плещеницах, 6 тысяч из них катается в Минск, Логойск работать».

Алексей Юкович: «Маршрутное такси, студенты приезжают, школа олимпийского резерва имеется. Эта дорога позволяла нам делать не такой круг».

В Министерстве транспорта посчитали, что уже существующей транспортной развязки на пересечении трасс М3 и Р63, достаточно, чтобы добраться из Минска в Плещеницы. По крайней мере, до тех пор, пока не поступят дополнительные средства на реализацию проекта.

Однако жители поселка называют этот 9-километровый объезд не альтернативой. И больше всего боятся, что очередь строительства такой необходимой для них транспортной развязки может не наступить вовсе.

Устав от своего поистине бедственного положения, жители Плещениц забросали вышестоящие инстанции письмами. Под ними – подписи семисот граждан и руководителей более 30 местных предприятий, у которых есть грузовики.

Александр Сидоревич, председатель Плещеницкого сельского исполнительного комитета: «Идет большой потом лесовозов, фур. Конечно, было бы хорошо, если бы была развязка. Часть направления была бы здесь. Но вы знаете финансовое положение. Самое дорогое – это развязка».

Впрочем, есть и обратная сторона медали, на которую так часто ссылаются транспортники, – сохранение в этом живописном месте зеленых насаждений, которые в случае строительства новой развязки подлежали бы обязательной вырубке. Правда, такой аргумент вряд ли успокоит водителей, которые держат долгий путь домой.

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