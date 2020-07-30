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Реконструкция трассы М3: почему люди недовольны и что говорит Минтранс?

30.07.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реконструкция трассы М3: почему люди недовольны и что говорит Минтранс?

Спор, который возник между жителями Плещениц и Минтрансом. Реконструкция участка автотрассы М3 на севере Минской области предполагает закрытие поворота на старое шоссе – оно ведет к населенному пункту. 

Автомобилистам, которые едут из столицы домой, придется наматывать лишние километры. Проблему могла бы решить развязка на месте привычного поворота, но ее строительство неожиданно отменили.

Реконструкция автотрассы М3 МинскВитебск, которую так ждали витебчане, идет поэтапно. Сейчас асфальтобетоном укладывают участок в обход Плещениц. Для тех, кто едет из Минска, здесь всегда был левый поворот и кратчайший путь в поселок. 

Лежащие полицейские на этом маршруте станут не нужны, количество транспорта увеличится, разрешенная скорость, возможно, повысится до 120 километров в час. Но поток на трассе М3 под Плещеницами существенно разгонится лишь следующей весной, когда закончится реконструкция данного участка дороги.

А пока поворот налево со скоростной магистрали закрыт – это поможет предотвратить ДТП. При этом строительство транспортной развязки в этом месте должно было начаться параллельно с реконструкцией участка автомагистрали, но дело застопорилось. 

Денис Гончаров: «С тех пор, как закрыли съезд с Минска сюда, весь поток пустили по улице Воровского. Там нет тротуара, освещения, по ней дети ходят в школу. Каждое утро идет много автомобилей. По ней много ездят в Логойск, Минск».

В новой реальности Плещеницы станут почти на 5 километров дальше. Именно такой крюк придется теперь делать автомобилистам, чтобы добраться из столицы в поселок, наматывая лишние километры в объезд через старую борисовскую развязку. 

Юлия Девятова: «Как минимум увеличение на бензин, на проезд в общественном транспорте. Грубо говоря, 5 километров в день – это 25 в неделю, в год будут весомые цифры. 8 тысяч живет в Плещеницах, 6 тысяч из них катается в Минск, Логойск работать». 

Алексей Юкович: «Маршрутное такси, студенты приезжают, школа олимпийского резерва имеется. Эта дорога позволяла нам делать не такой круг».  

В Министерстве транспорта посчитали, что уже существующей транспортной развязки на пересечении трасс М3 и Р63, достаточно, чтобы добраться из Минска в Плещеницы. По крайней мере, до тех пор, пока не поступят дополнительные средства на реализацию проекта. 

Однако жители поселка называют этот 9-километровый объезд не альтернативой. И больше всего боятся, что очередь строительства такой необходимой для них транспортной развязки может не наступить вовсе. 

Устав от своего поистине бедственного положения, жители Плещениц забросали вышестоящие инстанции письмами. Под ними – подписи семисот граждан и руководителей более 30 местных предприятий, у которых есть грузовики.    

Александр Сидоревич, председатель Плещеницкого сельского исполнительного комитета: «Идет большой потом лесовозов, фур. Конечно, было бы хорошо, если бы была развязка. Часть направления была бы здесь. Но вы знаете финансовое положение. Самое дорогое – это развязка».   

Впрочем, есть и обратная сторона медали, на которую так часто ссылаются транспортники, – сохранение в этом живописном месте зеленых насаждений, которые в случае строительства новой развязки подлежали бы обязательной вырубке. Правда, такой аргумент вряд ли успокоит водителей, которые держат долгий путь домой.   

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Спор, который возник между жителями Плещениц и Минтрансом. Реконструкция участка автотрассы М3 на севере Минской области предполагает закрытие поворота на старое...
 
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