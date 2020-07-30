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Реконструкция трассы М3: почему люди недовольны и что говорит Минтранс?
Источник материала: ОНТ
Спор, который возник между жителями Плещениц и Минтрансом. Реконструкция участка автотрассы М3 на севере Минской области предполагает закрытие поворота на старое шоссе – оно ведет к населенному пункту.
Автомобилистам, которые едут из столицы домой, придется наматывать лишние километры. Проблему могла бы решить развязка на месте привычного поворота, но ее строительство неожиданно отменили.
Реконструкция автотрассы М3 Минск – Витебск, которую так ждали витебчане, идет поэтапно. Сейчас асфальтобетоном укладывают участок в обход Плещениц. Для тех, кто едет из Минска, здесь всегда был левый поворот и кратчайший путь в поселок.
Лежащие полицейские на этом маршруте станут не нужны, количество транспорта увеличится, разрешенная скорость, возможно, повысится до 120 километров в час. Но поток на трассе М3 под Плещеницами существенно разгонится лишь следующей весной, когда закончится реконструкция данного участка дороги.
А пока поворот налево со скоростной магистрали закрыт – это поможет предотвратить ДТП. При этом строительство транспортной развязки в этом месте должно было начаться параллельно с реконструкцией участка автомагистрали, но дело застопорилось.
В новой реальности Плещеницы станут почти на 5 километров дальше. Именно такой крюк придется теперь делать автомобилистам, чтобы добраться из столицы в поселок, наматывая лишние километры в объезд через старую борисовскую развязку.
В Министерстве транспорта посчитали, что уже существующей транспортной развязки на пересечении трасс М3 и Р63, достаточно, чтобы добраться из Минска в Плещеницы. По крайней мере, до тех пор, пока не поступят дополнительные средства на реализацию проекта.
Однако жители поселка называют этот 9-километровый объезд не альтернативой. И больше всего боятся, что очередь строительства такой необходимой для них транспортной развязки может не наступить вовсе.
Устав от своего поистине бедственного положения, жители Плещениц забросали вышестоящие инстанции письмами. Под ними – подписи семисот граждан и руководителей более 30 местных предприятий, у которых есть грузовики.
Впрочем, есть и обратная сторона медали, на которую так часто ссылаются транспортники, – сохранение в этом живописном месте зеленых насаждений, которые в случае строительства новой развязки подлежали бы обязательной вырубке. Правда, такой аргумент вряд ли успокоит водителей, которые держат долгий путь домой.
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Спор, который возник между жителями Плещениц и Минтрансом. Реконструкция участка автотрассы М3 на севере Минской области предполагает закрытие поворота на старое...
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