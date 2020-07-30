Более полувека в поле: на жатве трудится комбайнер, которому 73 года!

Источник материала: ОНТ

На полях кипит уборочная. К этому дню урожай собран с четверти площадей. Держа в уме заветные цифры плана (сколько и чего нужно намолотить), аграрии умудряются устанавливать рекорд за рекордом. И некоторые так полжизни (если не всю) отдают себя сельскому хозяйству.

Не удивительно, что к этим людям особое внимание.

Почему в свои 73 не сидится дома на пенсии, занимаясь, например, огородом – Геннадий Адамович объясняет так: за рулем комбайна, мол, совсем не устает, да и времени на «свои огурцы-помидоры» тоже хватает. А глаз уже привык к бескрайним белорусским полям, и азарт за годы никуда не исчез: ведь есть чьи рекорды бить. Вот такой сам себе соперник-хлебороб.

Геннадий Цвирко, комбайнер сельхозпредприятия «Агронеманский»: «Родители мои работали на земле, я все время здесь. Нравится работать. Я пришел в хозяйство в 1964 году. А с 1966-го работаю на комбайне. Вот какие леса повырастали, на тех полях я работал, убирал».

Нынешняя уборочная – юбилейная, 55-я. С техникой давно на «ты». Сейчас «Полесье» приручил, а раньше железное сердце комбайна «Лида» растопил (к слову, эту самую технику когда-то тестировал лично Президент). А сегодня молодым за Геннадием Адамовичем не угнаться. В день под 60 тонн зерна намолотит, а при хорошей погоде – и до сотни. Как на такого не равняться?

В распоряжении «Агронеманского» – девять зерноуборочных комбайнов. Все в работе, как и люди. В полях – практически от рассвета до заката. В прошлом году собрали восемь с половиной тысяч тонн зерна. В этом цель – 10 тысяч тонн.

Денис Захарчук, директор сельхозпредприятия «Агронеманский»: «Общая площадь уборки зерновых, озимых у нас составляет 2195 га. На утро сегодняшнего дня убрали более 40%. С учётом того, что убираем уже, можно так сказать, около 10 дней, то я думаю, задача, поставленная министром сельского хозяйства, убрать в краткие агротехнические сроки будет выполнена».



Конечно, качество зерна – это не только про его внешний вид. Исследуют, кроме всего прочего, и на влажность, и на количество примесей. После тщательной проверки выдают сертификаты. Они и означают, что все по высшему разряду. Все зерно с полей – на переработку. До 400 тонн в сутки с помощью автоматизированной установки. Но это тот случай, когда важно не только качество, но и количество. На этот счет агрономы говорят: без хлеба не останемся. Госзаказ «Агронеманский» выполнил уже на 60%.

Иван Скварчевский, главный агроном сельхозпредприятия «Агронеманский»: «Рапс выполнен на 100% госзаказ. Озимая рожь – 80%. И пивоваренный ячмень мы уже закрываем. У нас еще осталось 350 тонн пшеницы. Мы с завтрашнего дня начинаем убирать пшеницу, я думаю, уже ближе к выходным и выполним».

Темпы сбавлять никто не собирается – лишь бы погода была на стороне аграриев и дальше. Они, к слову, к этому дню намолотили более двух миллионов тонн зерна (по плану готовы замахнуться и на все восемь миллионов в эту уборочную). В лидерах по намолоту Брестская область. Догоняют – Гродненская и Гомельская. И в этой уборочной кампании между областями и хозяйствами тоже есть своя конкуренция, кто больше и раньше. Но главное, что все это на общее благо и ради нашей продовольственной безопасности.

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