ТОП-5 кредитов для пенсионеров по самой низкой ставке

Источник материала: Myfin

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5. Кредит «Пенсионный» от Паритетбанка



Этот кредит выдается только пенсионерам. Сюда попадают получатели трудовых пенсий и военные пенсионеры (а также пенсионеры МВД и других подобных ведомств).

Основные условия таковы:

ставка – от 19,24%

сумма – от 300 руб. до 10 тыс. руб. (предел зависит от величины дохода);

срок погашения до 5 лет;

обеспечение – неустойка;

выдается наличными.

Кредит по всем параметрам потребительский. Целевого назначения нет, использование средств не проверяется.

Процентная ставка меняется от срока и суммы кредитования:

19,24% – на суммы от 5 до 10 тыс. руб. с погашением от 3 месяцев до 1 года;

20,24% – на такую же сумму с погашение до 3 лет;

21,24% – тоже на сумму в 5-10 тыс. руб. с возвратом до 5 лет.

22,24% – платят по кредитам от 300 руб. до 5 тыс. руб. с погашением до 1 года;

23,24% – на эту же сумму до 3 лет;

24,24% – до 5 тыс. руб. с погашением до 5 лет.

Эффективная, т.е. полная ставка также зависит от суммы и срока:

для 1 тыс. руб. на 5 лет – 29,378%;

для 6 тыс. на 1 год – 21,451%.

Правила погашения простые – равными суммами в течение всего срока до 20 числа каждого месяца. Но состав обязательных платежей изменяется, вначале заемщик выплачивает в основном проценты, затем сумма процентов падает, а основного долга растет. Общая величина платежа всегда одинакова.

Требования к возрасту определены так:

мужчины – не старше 68 лет на момент полного расчета по кредиту;

женщины – не старше 63 лет.

ставка – 13,51%;

максимальная сумма – до 3 тыс. руб.;

срок погашения – до 3 лет;

обеспечение – неустойка.

решение по заявке – за 1 час;

выдача наличными.

Справку о доходах требуют при суммах свыше 5 тыс. руб. Всегда нужен паспорт и пенсионное удостоверение.