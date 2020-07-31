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ТОП-5 кредитов для пенсионеров по самой низкой ставке

31.07.2020 07:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

5. Кредит «Пенсионный» от Паритетбанка

Этот кредит выдается только пенсионерам. Сюда попадают получатели трудовых пенсий и военные пенсионеры (а также пенсионеры МВД и других подобных ведомств).

Основные условия таковы:

  • ставка – от 19,24%
  • сумма – от 300 руб. до 10 тыс. руб. (предел зависит от величины дохода);
  • срок погашения до 5 лет;
  • обеспечение – неустойка;
  • выдается наличными.

Кредит по всем параметрам потребительский. Целевого назначения нет, использование средств не проверяется.

Процентная ставка меняется от срока и суммы кредитования:

  • 19,24% – на суммы от 5 до 10 тыс. руб. с погашением от 3 месяцев до 1 года;
  • 20,24% – на такую же сумму с погашение до 3 лет;
  • 21,24% – тоже на сумму в 5-10 тыс. руб. с возвратом до 5 лет.
  • 22,24% – платят по кредитам от 300 руб. до 5 тыс. руб. с погашением до 1 года;
  • 23,24% – на эту же сумму до 3 лет;
  • 24,24% – до 5 тыс. руб. с погашением до 5 лет.

Эффективная, т.е. полная ставка также зависит от суммы и срока:

  • для 1 тыс. руб. на 5 лет – 29,378%;
  • для 6 тыс. на 1 год – 21,451%.

Правила погашения простые – равными суммами в течение всего срока до 20 числа каждого месяца. Но состав обязательных платежей изменяется, вначале заемщик выплачивает в основном проценты, затем сумма процентов падает, а основного долга растет. Общая величина платежа всегда одинакова.

Требования к возрасту определены так:

  • мужчины – не старше 68 лет на момент полного расчета по кредиту;
  • женщины – не старше 63 лет.
  • ставка – 13,51%;
  • максимальная сумма – до 3 тыс. руб.;
  • срок погашения – до 3 лет;
  • обеспечение – неустойка.
  • решение по заявке – за 1 час;
  • выдача наличными.

Справку о доходах требуют при суммах свыше 5 тыс. руб. Всегда нужен паспорт и пенсионное удостоверение.

 
 
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