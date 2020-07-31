ТОП-5 кредитов для пенсионеров по самой низкой ставке

Этот кредит выдается только пенсионерам. Сюда попадают получатели трудовых пенсий и военные пенсионеры (а также пенсионеры МВД и других подобных ведомств).
Основные условия таковы:
ставка – от 19,24%
сумма – от 300 руб. до 10 тыс. руб. (предел зависит от величины дохода);
срок погашения до 5 лет;
обеспечение – неустойка;
выдается наличными.
Кредит по всем параметрам потребительский. Целевого назначения нет, использование средств не проверяется.
Процентная ставка меняется от срока и суммы кредитования:
19,24% – на суммы от 5 до 10 тыс. руб. с погашением от 3 месяцев до 1 года;
20,24% – на такую же сумму с погашение до 3 лет;
21,24% – тоже на сумму в 5-10 тыс. руб. с возвратом до 5 лет.
22,24% – платят по кредитам от 300 руб. до 5 тыс. руб. с погашением до 1 года;
23,24% – на эту же сумму до 3 лет;
24,24% – до 5 тыс. руб. с погашением до 5 лет.
Эффективная, т.е. полная ставка также зависит от суммы и срока:
для 1 тыс. руб. на 5 лет – 29,378%;
для 6 тыс. на 1 год – 21,451%.
Правила погашения простые – равными суммами в течение всего срока до 20 числа каждого месяца. Но состав обязательных платежей изменяется, вначале заемщик выплачивает в основном проценты, затем сумма процентов падает, а основного долга растет. Общая величина платежа всегда одинакова.
Требования к возрасту определены так:
мужчины – не старше 68 лет на момент полного расчета по кредиту;
женщины – не старше 63 лет.
ставка – 13,51%;
максимальная сумма – до 3 тыс. руб.;
срок погашения – до 3 лет;
обеспечение – неустойка.
решение по заявке – за 1 час;
выдача наличными.
Справку о доходах требуют при суммах свыше 5 тыс. руб. Всегда нужен паспорт и пенсионное удостоверение.