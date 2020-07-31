Не наказать, а напомнить

Велосипедный сезон в самом разгаре, а это значит, что на улицах города встречается все больше любителей этого двухколесного транспорта.

Печальная статистика показывает, что с наступлением летнего периода увеличивается количество ДТП с участием велосипедистов. В этой связи ОГАИ Смолевичского РОВД усилил контроль за соблюдением ими ПДД.

На прошлой неделе корреспондент «КС» вместе с инспекторами ОГАИ Смолевичского РОВД старшим лейтенантом милиции Ириной Стрельцовой и лейтенантом милиции Александром Папельским отправились в рейд, чтобы посмотреть, как любители двухколесного транспорта соблюдают ПДД.

«Зебра» – это место, где каждый велосипедист обязан на время стать пешеходом, если ему необходимо пересечь проезжую часть. И первые смолевичане с велосипедами, которых мы встретили, эти правила знают.

Следуя дальше по окрестностям города, мы встретили молодого человека, который пешеходный переход переезжал, а не переходил. Он пояснил, что спешил на работу.

– Знаю, что нарушил. Но я переезжал на зеленый свет светофора и внимательно смотрел по сторонам: там не было ни одной машины, – пояснил молодой человек.

Парень отделался устным замечанием и пообещал впредь не нарушать ПДД.

Затем в поле нашего зрения попали дедушка с внучками, которые были на самокатах. Даже не видя инспекторов, перед пешеходным переходом остановились и покатили самокаты рядом.

­– Вот молодцы, ­– отметила Ирина Стрельцова. – Самое страшное, когда взрослые велосипедисты, нарушая правила, своим поведением подают плохой пример детям. Ведь дети думаю, раз взрослые так делают, значит и нам можно.

За непродолжительное время инспекторы пообщались более чем с 20 несовершеннолетними велосипедистами. Самое распространенное правонарушение, которое было выявлено – пересечение проезжей части дороги вне пешеходного перехода. На втором месте – пересечение дороги по «зебре», но, не слезая с велосипеда.

– Многие велосипедисты почему-то забывают, что велосипед – это транспортное средство, а не игрушка, ­– объясняет Ирина Стрельцова. – И пока вы на нем едете – вы водитель транспортного средства. И перед поездкой вы также, как автовладельцы, должны проверить колеса, тормоза, свет.

Во время рейда инспекторы беседовали с велосипедистами, напоминали им о правилах дорожного движения, о применении средств защиты при управлении двухколесным транспортом и раздавали тематические памятки.

Наш рейд показал, что 80% велосипедистов не переходят, а переезжают пешеходные переходы. Хочется верить, что водители двухколесного транспорта осознают всю важность соблюдения ПДД и будут внимательными и осторожными на дорогах.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.







