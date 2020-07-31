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Известного репетитора Евгения Ливянта ждет суд

31.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известного белорусского репетитора Евгения Ливянта ждет суд. Об этом он сообщил 30 июля на своей странице в Facebook.





По словам Ливянта, на него составили административный протокол о нарушении законодательства об авторском праве. По этому поводу репетитора вызвали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского района Минска.

"Поскольку я вину не признал, впереди суд", — пишет Евгений Ливянт.

Поводом для административного процесса стала публикация через две недели после ЦТ в интернете одного из 32-х заданий теста по математике. Ливянт хотел продемонстрировать "некорректность задания". Предполагается, что заявление могло поступить из Республиканского института контроля знаний.
 
Теги: Минск
 
 
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Известного белорусского репетитора Евгения Ливянта ждет суд. Об этом он сообщил 30 июля на своей странице в Facebook.
 
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