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«Как вы создаете вокруг себя такую атмосферу, что мужчины гибнут?». Почему женщина у нас ответственна за все

31.07.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в Фейсбуке девушка написала о том, как на нее со спины налетел велосипедист. Но в комментариях ей объяснили: внутри она должна быть наполнена не агрессией, а внутренним светом. И тогда никто со спины не наезжает. Опустим алогичность этого аргумента. Главный вопрос: почему от женщин постоянно требуют быть мягкой, нежной, уступчивой и что-то там излучать? На этот вопрос ищет ответ наш колумнист Анна Петрова.

Мы много говорим о ноше бытовых дел, лежащей на «хрупких» женских плечах, но есть еще более незаметный, но столь же тяжелый и изматывающий труд — это эмоциональное обслуживание.


Фото: Ivan Aleksic, unsplash.com

В одном из телевизионных шоу героиня рассказывала о том, что ее старший сын трагически погиб, а супруг едва выжил, разбившись на вертолете. Присутствующий в студии психолог сказал женщине, что ей следует задуматься о том, что с ней не так: как она создает вокруг себя такую атмосферу, что мужчины гибнут?

Еще в одной телепередаче, где речь шла об участии бывших мужей в воспитании детей, говорили о том, что женщина должна сделать все, чтобы мужчине захотелось общаться с ребенком, создать для этого нормальные условия, комфортную среду. Не получилось — ну, без обид.

«Погода в доме»

В любой инструкции о том, «как покорить мужчину», чуть ли не первым пунктом будет значиться готовность и умение выслушать. Достаточно слушать мужчину с открытым ртом, периодически понимающе кивать, сочувственно вздыхать, восхищенно смотреть — и он ваш навеки.

Дальше вам расскажут о том, что женщина должна создать в доме такую обстановку, чтобы мужчине хотелось туда возвращаться. Женщина должна не просто кормить, обстирывать и создавать уют. Она должна вдохновлять (что бы это ни значило).


Фото: unsplash.com

Наравне со стереотипом о том, что у женщин есть врожденное предназначение к домашней работе, принято полагать, что женщинам «по природе» свойственно врожденное умение утешать, сопереживать, поддерживать. Что у них больше развита эмпатия и эмоциональный интеллект. Что они лучше умеют выражать эмоции и в целом лучше разбираются в них, считывая все оттенки и нюансы. Более того, считается, что у женщины лучше развита интуиция, благодаря чему она обязана улавливать настроение своего партнера и подстраиваться под него.

Именно поэтому вполне логично предположить, что женщине приходится отвечать не только за свои, но и за эмоции всех членов семьи. Женщина должна нести на себе всю эмоциональную нагрузку — поддерживать мужа, утешать детей, заботиться о пожилых родителях. Эмоционально впрягаться. Таким образом, и вся ответственность за душевный комфорт всей семьи лежит именно на ней.

Но на самом деле это работает так же, как и с борщами, — кто больше делает, у того лучше и получается.

«Мама, где мои носки?»

К эмоциональному обслуживанию можно отнести и очередную порцию невидимой домашней работы, которая не относится, условно говоря, к физическому труду.


Фото: unsplash.com

Например, планирование меню на неделю, продумывание списков продуктов и прочих покупок, контролирование наличия в доме стратегически важных вещей типа сахара, соли, туалетной бумаги и наполнителя для кошачьего лотка. Необходимость помнить все дни рождения родственников (и придумать, что кому купить!), даты родительских собраний, сроки действия детских медицинских справок, порядок оплаты кружков и секций. Делать с детьми уроки. Напоминать выпить таблетки. Отвечать, где носки/брюки/рубашка/кружка/чашка/ключи. Вовремя закрывать обещанные платежи. Держать в голове кучу информации.

«А кому мне еще звонить?»

Эмоциональное обслуживание часто не ограничивается своим домом. Например, могут быть родственники, которые никак не могут научиться пользоваться интернетом и по несколько раз в день вводят запрос не в Гугл, а в вас. Или родители, которым одиноко, и поэтому они требуют постоянного общения, несмотря на то, что вы на работе.


Фото: unsplash.com

Мне кажется, что я разговариваю с мамой по телефону до двадцати раз в день. 24/7 я нахожусь на связи, оказываю психологическую поддержку, консультирую по всем вопросам, выслушиваю, поддерживаю, успокаиваю, утешаю, разъясняю и разжевываю. И это огромный, выматывающий эмоциональный труд, требующий серьезной внутренней отдачи. При этом маме никогда не приходило в голову позвонить с этой целью моему брату.

Очевидно, что мужчины не будут всем этим заниматься. Вся эта эмоциональная нагрузка — исключительно женская прерогатива. Матери не звонят сыновьям поплакаться и не ожидают от них, что те будут разбираться в их болячках и побочках. Считается, что понимания и сочувствия от мужчины не дождешься, потому что они эмоционально сухи. Потому что мальчики не плачут и не выносят чужих слез. Так что толку их терзать?

Показательно, что в такой ситуации никому не придет в голову перенаправить родителя к специалисту, например, посоветовать позвонить в службу психологической поддержки, которая именно для этого и создана и в которой работают специально обученные люди, получающие за это зарплату. Да никто и не поймет, потому что понятие «дочерний долг» у нас гипертрофировано. В Европе или Америке вряд ли кому-либо придет в голову бросить работу, чтобы ухаживать за престарелыми родителями. У нас же это в порядке вещей. Ты же дочь.

К слову, мой психотерапевт рекомендует мне отстраивать границы, начиная с того, чтобы иногда, когда звонит мама, не брать трубку. Но как это возможно?! Я же дочь.

«Девушка, улыбнитесь»

Эмоциональное обслуживание бывает не только в отношениях с партнером или родственником. Токсичной может быть и дружба, например. Если отношения не равноправные, если все крутится вокруг вашей подруги, а вы постоянно в роли жилетки, если один получает постоянную психологическую поддержку, а второй чувствует себя выжатым, как лимон, то это тоже оно.


Фото: unsplash.com

Тяжело приходится и тем, чья работа связана со сферой обслуживания и с тем, что «клиент всегда прав». Когда в ответ на самые безумные претензии приходится мило улыбаться и предлагать какие-либо решения надуманных проблем.

Эмоциональное обслуживание касается и офисных работников. Например, когда сотрудница угощает вас блюдом, которое вы ненавидите. И даже если у вас хватает смелости отказаться, она продолжает настаивать — «хотя бы один кусочек». Или когда коллега просит вас выручить и сделать за него работу, а вы вместо того, чтобы вежливо отказать, через силу соглашаетесь, лишая себя выходных.

Просто потому, что вас так воспитали: вы боитесь показаться невежливой.

Большинство из нас воспитывали именно так, чтобы мы были удобны для окружающих, начиная от родителей и учителей, и заканчивая чужим дядей, который отдыхает за дачным забором, поэтому нам нельзя играть в мяч.

Любое угождение другим в ущерб себе — это эмоциональное обслуживание.

Даже такая мелочь, как постоянное требование улыбки, — сюда же. На протяжении всей жизни от совершенно посторонних людей я слышу: «Девушка, почему вы такая грустная — улыбнитесь». Ведь по умолчанию женщина должна излучать добро и свет. Должна быть приветливой и милой, несмотря на боль в животе, проблемы дома, завал на работе…

Конечно, нельзя вот так просто взять и изменить себя за пару-тройку дней. Изменить то, что закладывалось годами и впитывалось с малых лет. Вот поэтому нам всем нужна длительная психотерапия, суть которой и сводится к тому, чтобы научиться слышать себя, улавливать собственные эмоции, уметь говорить «нет», отстаивая личные границы. И не испытывать по этому поводу постоянное чувство вины.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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Почему от женщин постоянно требуют быть мягкой, нежной, уступчивой и что-то там излучать? На этот вопрос ищет ответ наш колумнист Анна Петрова.
 
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