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Микроавтобус врезался в КамАЗ в Крыму – погибли восемь человек
Источник материала: ОНТ
Смертельная авария произошла в Крыму. На трассе «Таврида» рядом с Белогорском микроавтобус столкнулся с КамАЗом, в результате чего погибли восемь человек, еще семь пострадали,
По данным источника, микроавтобус влетел в стоявший на обочине грузовик. Предварительная версия ДТП – водитель уснул за рулем.
Отмечается, что детей в числе погибших нет. Водитель микроавтобуса погиб. Всего в момент аварии в нем находились 15 человек.
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Смертельная авария произошла в Крыму. На трассе «Таврида» рядом с Белогорском микроавтобус столкнулся с КамАЗом, в результате чего погибли восемь человек, еще...
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