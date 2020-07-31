В Минске будут продавать продукты по 1 копейке













Инициатором такой социально-экологической акции стал сервис доставки “Ежик”, который запустился в Минске 2 дня назад. Лавка расположится справа от фудбаса Gruzin.by и будет работать до последнего “спасенного” круассана или яблока.





Фудсейвинг — социально-экологическое движение, которое призывает спасать от утилизации еду и продукты, пригодные к употреблению На сегодняшний день “Ежик” стал первым сервисом среди продуктового ритейла, который присоединился к этой инициативе. Вчера вечером лавка “Ежика” открылась в тестовом режиме, и за 2,5 часа минчане спасли более 100 мучных изделий и 30 килограммов фруктов и овощей.





— Каждое утро на наши склады поставляют 1000 свежих круассанов, булочек и багетов. Мы заказываем их с запасом и никогда не знаем, сколько штук продадим за рабочий день, — рассказывает Юка Куст, создатель сервиса. — Для нас важно, чтобы покупателю доставляли только свежую выпечку, поэтому собирать заказы со вчерашним хлебом или круассаном мы не можем. Чтобы их не утилизировать, мы решили присоединиться к социально-экологическому движению и фактически отдавать бесплатно: 1 копейка — это минимальная цена, которую необходимо провести через кассу, чтобы отдать продукт покупателю и выдать чек.





Кроме хлебобулочных изделий и выпечки на спасение в лавку фудсейвинга повезут фрукты и овощи, которые слегка помялись при транспортировке на склад или стали мягкими. Вчера, к примеру, это были брокколи, салат Айсберг, баклажаны, перцы, лаймы, яблоки, бананы, персики. Помимо этого, работники склада ежедневно будут отбирать сливки, сырки, различные сыры и другую молочку, срок годности которой истекает через 2 суток. Эти продукты также привезут в лавку.





Узнать, что именно появится в лавке фудсейвинга сегодня, можно в инстаграме сервиса “Ежик”. Каждый день в 20:00 полный список товаров для спасения появится в истории профиля доставки.