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Мотивирующие фильмы, которые дадут вам «пинок под зад». Собрали пять на наш вкус

31.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лениться и опускать руки — это нормально. Но если вы чувствуете, что мотивации двигаться дальше уже нет (неважно, по какой причине), мы рекомендуем вам посмотреть один из пяти фильмов ниже. AFISHA.TUT.BY уверена: иногда, чтобы почувствовать прилив сил, нужно просто увидеть заряжающий пример. И мы их для вас собрали.

«1+1» (2011)

В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро, Жозефин де Мо
Длительность: 112 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,8

Почему стоит смотреть

Этот французский фильм стабильно не выходит из топа любимчиков зрителей — и не зря. Картина подкупает своей простотой, но при этом транслирует важный посыл: что бы ни случилось, будь в хорошем настроении и просто наслаждайся жизнью. Иногда даже такая вроде бы банальная мысль настраивает на продуктивный и позитивный лад.

Сюжет такой: богатый аристократ Филипп попадает в происшествие и теперь прикован к инвалидному креслу. Он решает нанять помощника. Но так получается, что на его место утвердил весьма сомнительную кандидатуру — молодого парня Дрисса, который только-только вышел из тюрьмы. Вместе они будут стараться наполнить жизнь Филиппа яркими красками. И, знаете, у них получилось. А значит, и у вас получится.

«Одержимость» (2013)

В ролях: Майлз Теллер, Дж.К. Симмонс, Пол Райзер, Мелисса Бенойст, Остин Стоуэлл
Длительность: 106 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3

Почему стоит смотреть

Фильм доказывает, что каждая поставленная цель достижима, если долго и упорно работать, не сдаваясь. Да, конечно, похожая мысль звучит в кино довольно часто, но в случае «Одержимости» — однозначно ярко и свежо. Особенно благодаря Теллеру и Симмонсу — последний сыграл так, что аж получил «Оскар» за лучшую роль второго плана. И не стоит забывать, что фильм Дэмьена Шазелла очень музыкальный: помимо заряда мотивации вы еще получите сеанс звукового удовольствия.

Никаких мощных сюжетных поворотов только не ждите: в этом плане все незамысловато. Есть молодой Эндрю Ниман, который мечтает стать великим музыкантом. И есть Теренс Флетчер — дирижер лучшего в стране оркестра, который замечает юношу. Их психологическое противостояние, стремление к цели через отрицание, пот и кровь (кстати, в прямом смысле) просто не может не завораживать и уж тем более — не вдохновлять.

«Человек, который изменил все» (2011)

В ролях: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Хоффман, Крис Пратт, Стефен Бишоп
Длительность: 126 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,7

Почему стоит смотреть

Во-первых, здесь отменный актерский состав. Питт отлично отыграл свою роль прущего к цели безумца, а Хилл так же отлично вписался на роль такого же помощника. Ну, а еще это прекрасная возможность увидеть Филиппа Сеймура Хофмана в одной из его последних ролей.

Во-вторых, сама история не может не втянуть вас в азартные сопереживания. Смотрите сами: генеральный менеджер супербедной бейсбольной команды пытается сделать невозможное и дотянуть команду до топ-уровня. И у него получается! Пусть не всегда, но это не может не обнадеживать и не заставлять болеть за персонажа. Фильм собрал шесть номинаций на «Оскар» — в итоге не выиграл ни в одной. Но, может быть, выиграет два часа вашего внимания.

«…А в душе я танцую» (2004)

В ролях: Джеймс МакЭвой, Стивен Робертсон, Ромола Гарай, Джерард МакСорли, Том Хикки
Длительность: 98 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,1

Почему стоит смотреть

Представьте, что вам 24 года и вы большую их часть провели в доме для инвалидов, потому что у вас церебральный паралич. Спросите, где здесь мотивация, когда уже слезы наворачиваются? Подождите. Скоро вы познакомитесь с новым жителем дома — парнем, оказавшимся в коляске из-за атрофии мышц, и он покажет вам жизнь в красках. Так вот: 24-летний персонаж — это Майкл, а новый парень — Рори. И это герои фильма.

В отличие от Майкла, Рори не любитель ныть и всем своим поведением показывает, что можно жить классно и драйвово, даже если твое тело тебя не слушается. Глядя на эту парочку приятелей, сложно считать, что жизнь — отстой. Добавим: Рори — прекрасная роль МакЭвоя. Когда актер готовился к съемкам, он много общался с людьми, у которых атрофия, и узнал: они и правда не любят, когда их жалеют. Так что отставить сопли — нет еще такой ситуации, в которой помогает раскисание.

«Эрин Брокович» (2000)

В ролях: Джулия Робертс, Альберт Финни, Аарон Экхарт, Питер Койот, Черри Джонс
Длительность: 126 минут
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,8

Почему стоит смотреть

Нам кажется, это уже классика мотивирующих фильмов. Основанная на реальных событиях история на экране выглядит, безусловно, чересчур киношно и по-голливудски. Но как же она заставляет верить в чудо! И в Эрин Брокович — маму в разводе (не первом) с тремя детьми. Она тщетно пытается найти работу и, благодаря своему пробивному характеру, оказывается в маленькой юрфирме. Впрочем, все так же без особых перспектив для себя.

Все меняется в момент, когда Брокович хватается за возможность и становится суперуспешна в разрешении одного конфликта. Казалось бы, как ей удалось, не имея ни образования, ни опыта? В этом и мотивационная часть фильма: если веришь в цель, если прешь напролом и если хочешь довести все до конца, все получится по-любому. Главное, не вспоминать, что в жизни это не всегда работает… Добавим, что Джулия Робертс взяла «Оскар» именно за эту роль — стоит оценить, если еще не видели. Ну, а если видели — пересмотреть.

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