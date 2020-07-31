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Мотивирующие фильмы, которые дадут вам «пинок под зад». Собрали пять на наш вкус
Источник материала: Tut.by
Лениться и опускать руки — это нормально. Но если вы чувствуете, что мотивации двигаться дальше уже нет (неважно, по какой причине), мы рекомендуем вам посмотреть один из пяти фильмов ниже. AFISHA.TUT.BY уверена: иногда, чтобы почувствовать прилив сил, нужно просто увидеть заряжающий пример. И мы их для вас собрали.
«1+1» (2011)
В ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро, Жозефин де Мо
Почему стоит смотреть
Этот французский фильм стабильно не выходит из топа любимчиков зрителей — и не зря. Картина подкупает своей простотой, но при этом транслирует важный посыл: что бы ни случилось, будь в хорошем настроении и просто наслаждайся жизнью. Иногда даже такая вроде бы банальная мысль настраивает на продуктивный и позитивный лад.
Сюжет такой: богатый аристократ Филипп попадает в происшествие и теперь прикован к инвалидному креслу. Он решает нанять помощника. Но так получается, что на его место утвердил весьма сомнительную кандидатуру — молодого парня Дрисса, который только-только вышел из тюрьмы. Вместе они будут стараться наполнить жизнь Филиппа яркими красками. И, знаете, у них получилось. А значит, и у вас получится.
«Одержимость» (2013)
В ролях: Майлз Теллер, Дж.К. Симмонс, Пол Райзер, Мелисса Бенойст, Остин Стоуэлл
Почему стоит смотреть
Фильм доказывает, что каждая поставленная цель достижима, если долго и упорно работать, не сдаваясь. Да, конечно, похожая мысль звучит в кино довольно часто, но в случае «Одержимости» — однозначно ярко и свежо. Особенно благодаря Теллеру и Симмонсу — последний сыграл так, что аж получил «Оскар» за лучшую роль второго плана. И не стоит забывать, что фильм Дэмьена Шазелла очень музыкальный: помимо заряда мотивации вы еще получите сеанс звукового удовольствия.
Никаких мощных сюжетных поворотов только не ждите: в этом плане все незамысловато. Есть молодой Эндрю Ниман, который мечтает стать великим музыкантом. И есть Теренс Флетчер — дирижер лучшего в стране оркестра, который замечает юношу. Их психологическое противостояние, стремление к цели через отрицание, пот и кровь (кстати, в прямом смысле) просто не может не завораживать и уж тем более — не вдохновлять.
«Человек, который изменил все» (2011)
В ролях: Брэд Питт, Джона Хилл, Филип Сеймур Хоффман, Крис Пратт, Стефен Бишоп
Почему стоит смотреть
Во-первых, здесь отменный актерский состав. Питт отлично отыграл свою роль прущего к цели безумца, а Хилл так же отлично вписался на роль такого же помощника. Ну, а еще это прекрасная возможность увидеть Филиппа Сеймура Хофмана в одной из его последних ролей.
Во-вторых, сама история не может не втянуть вас в азартные сопереживания. Смотрите сами: генеральный менеджер супербедной бейсбольной команды пытается сделать невозможное и дотянуть команду до топ-уровня. И у него получается! Пусть не всегда, но это не может не обнадеживать и не заставлять болеть за персонажа. Фильм собрал шесть номинаций на «Оскар» — в итоге не выиграл ни в одной. Но, может быть, выиграет два часа вашего внимания.
«…А в душе я танцую» (2004)
В ролях: Джеймс МакЭвой, Стивен Робертсон, Ромола Гарай, Джерард МакСорли, Том Хикки
Почему стоит смотреть
Представьте, что вам 24 года и вы большую их часть провели в доме для инвалидов, потому что у вас церебральный паралич. Спросите, где здесь мотивация, когда уже слезы наворачиваются? Подождите. Скоро вы познакомитесь с новым жителем дома — парнем, оказавшимся в коляске из-за атрофии мышц, и он покажет вам жизнь в красках. Так вот: 24-летний персонаж — это Майкл, а новый парень — Рори. И это герои фильма.
В отличие от Майкла, Рори не любитель ныть и всем своим поведением показывает, что можно жить классно и драйвово, даже если твое тело тебя не слушается. Глядя на эту парочку приятелей, сложно считать, что жизнь — отстой. Добавим: Рори — прекрасная роль МакЭвоя. Когда актер готовился к съемкам, он много общался с людьми, у которых атрофия, и узнал: они и правда не любят, когда их жалеют. Так что отставить сопли — нет еще такой ситуации, в которой помогает раскисание.
«Эрин Брокович» (2000)
В ролях: Джулия Робертс, Альберт Финни, Аарон Экхарт, Питер Койот, Черри Джонс
Почему стоит смотреть
Нам кажется, это уже классика мотивирующих фильмов. Основанная на реальных событиях история на экране выглядит, безусловно, чересчур киношно и по-голливудски. Но как же она заставляет верить в чудо! И в Эрин Брокович — маму в разводе (не первом) с тремя детьми. Она тщетно пытается найти работу и, благодаря своему пробивному характеру, оказывается в маленькой юрфирме. Впрочем, все так же без особых перспектив для себя.
Все меняется в момент, когда Брокович хватается за возможность и становится суперуспешна в разрешении одного конфликта. Казалось бы, как ей удалось, не имея ни образования, ни опыта? В этом и мотивационная часть фильма: если веришь в цель, если прешь напролом и если хочешь довести все до конца, все получится по-любому. Главное, не вспоминать, что в жизни это не всегда работает… Добавим, что Джулия Робертс взяла «Оскар» именно за эту роль — стоит оценить, если еще не видели. Ну, а если видели — пересмотреть.
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