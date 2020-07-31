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Советы держателям облигаций проблемного «Жилстройкомплект» от Минфина

31.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На встрече с держателями облигаций компании «Жилстройкомплект» — застройщиком жилого комплекса «Грушевский посад», сорвавшим сроки строительства, пришлось держать ответ представителям госорганов, в том числе директору департамента по ценным бумагам Минфина Алексею Красинскому.

Советы держателям облигаций проблемного «Жилстройкомплект» от Минфина
Чиновник проинформировал частных инвесторов о том, что сейчас госорганы собирают всю информацию о «Жилстройкомплекте» и выпущенных облигациях, доходах компании, чтобы понять, сможет ли компания самостоятельно достроить два дома. Если нет — будет выясняться, куда делись деньги, привлеченные в результате размещения облигаций. Не исключен вариант возбуждения уголовного дела правоохранительными органами.

Алексей Красинский позволил себе также дать несколько советов держателям облигаций.

По его словам, если застройщик нарушает сроки, предусмотренные соглашением о строительстве, или нарушает другие условия соглашения о строительстве, которые заключаются в характеристиках объекта, то инвесторы имеют право требовать расторжения этого соглашения.

В этом случае застройщик обязан выплатить фактически уплаченные денежные средства, то есть всю сумму, которую вы реально заплатили, не номинал. И плюс за весь период пользования этими средствами — процент, равный ставке рефинансирования. Это обязанности застройщика, которые предусмотрены законодательством», — сказал Красинский.
Он напомнил, что каждый выпуск облигаций обеспечен. Каждый гражданин при приобретении облигаций должен знакомиться с эмиссионными документами и понимать, какое обеспечение предоставлено застройщиком.

Если у держателей облигаций есть вопросы к обеспечению облигаций, точнее к стоимости залогового имущества, они вправе потребовать переоценки.

«Переоценку имущества, выступающего в качестве обеспечения облигаций, вправе производить заинтересованное лицо. Либо сам залогодатель, если он не выступает эмитентом, либо эмитент, если он является залогодателем или залогодержателем. В качестве залогодержателя выступает держатель облигаций», — пояснил Красинский.
Ранее сообщалось, что в июле 2019 года Минфин приостановил обращение жилищных облигаций 34-го выпуска ООО «Жилстройкомплект». Такая мера была предпринята регулятором в связи с нарушением требований об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям, порядка замены эмитентом обеспечения своих обязательств по облигациям.


Сам «Жилстройкомплект» сообщал в октябре 2019 года о неисполнении обязательств по погашению облигаций 28 и 29 выпусков. Компания объясняла это изменением сроков строительства объектов из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию.

На днях Минфин сообщил, что действие обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям 28 и 29 выпусков ООО «Жилстройкомплект» продлено по согласованию с ООО «Генеральный подрядчик» до 31 декабря 2020 года.

Заместитель директора ООО «Жилстройкомплект» по строительству на встрече с держателями облигаций сообщил, что у проекта «Грушевский посад» может быть хорошее завершение, поскольку у компании есть потенциальный инвестор — российская группа «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова. Однако этой новости держатели облигаций не поверили.
 
 
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На встрече с держателями облигаций компании «Жилстройкомплект» — застройщиком жилого комплекса «Грушевский посад», сорвавшим сроки строительства, пришлось...
 
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