Более 600 предложений поступило по корректировке Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты









Соответствующий проект указа президента разработан Минлесхозом в целях совершенствования порядка пользования охотничьими угодьями. Общественное обсуждение состоялись на Национальном правовом интернет-портале. Всего от граждан и общественных организаций поступило более 600 предложений.





Чаще других высказывались предложения о запрете отстрела бездомных животных, кошек и собак, находящихся на территории охотничьих угодий, независимо от удаленности населенных пунктов (304 обращения), об установлении запрета на использование капканов (125 обращений) и на отстрел диких животных, зашедших на территорию населенного пункта, любыми способами (98 обращений).





Все предложения рассмотрены ведомством и межведомственной рабочей группой по подготовке проекта указа. По основным вопросам предложены компромиссные решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон.