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Более 600 предложений поступило по корректировке Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты

31.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди них - запрет на отстрел бездомных животных на территории охотничьих угодий и использование капканов



Соответствующий проект указа президента разработан Минлесхозом в целях совершенствования порядка пользования охотничьими угодьями. Общественное обсуждение состоялись на Национальном правовом интернет-портале. Всего от граждан и общественных организаций поступило более 600 предложений.

Чаще других высказывались предложения о запрете отстрела бездомных животных, кошек и собак, находящихся на территории охотничьих угодий, независимо от удаленности населенных пунктов (304 обращения), об установлении запрета на использование капканов (125 обращений) и на отстрел диких животных, зашедших на территорию населенного пункта, любыми способами (98 обращений).

Все предложения рассмотрены ведомством и межведомственной рабочей группой по подготовке проекта указа. По основным вопросам предложены компромиссные решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. 
 
 
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Среди них - запрет на отстрел бездомных животных на территории охотничьих угодий и использование капканов
 
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