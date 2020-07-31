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Более 600 предложений поступило по корректировке Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты
Источник материала: Партизан
Среди них - запрет на отстрел бездомных животных на территории охотничьих угодий и использование капканов
Соответствующий проект указа президента разработан Минлесхозом в целях совершенствования порядка пользования охотничьими угодьями. Общественное обсуждение состоялись на Национальном правовом интернет-портале. Всего от граждан и общественных организаций поступило более 600 предложений.
Чаще других высказывались предложения о запрете отстрела бездомных животных, кошек и собак, находящихся на территории охотничьих угодий, независимо от удаленности населенных пунктов (304 обращения), об установлении запрета на использование капканов (125 обращений) и на отстрел диких животных, зашедших на территорию населенного пункта, любыми способами (98 обращений).
Все предложения рассмотрены ведомством и межведомственной рабочей группой по подготовке проекта указа. По основным вопросам предложены компромиссные решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон.
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Среди них - запрет на отстрел бездомных животных на территории охотничьих угодий и использование капканов
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