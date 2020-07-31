Зять необычным способом разбудил тещу на пляже – видео

Источник материала: ОНТ

Забавный видеоролик о том, как зять необычно пошутил над тещей, набирает популярность в соцсетях. Кадры сняты во время отдыха.

Семья американцев проводила время на пляже. Вместе с супругами отдыхала также теща, которая постоянно засыпает во время солнечных ванн.

Зять придумал оригинальный способ разбудить соню. Дочь женщины в это время включила видеокамеру, чтобы запечатлеть момент. Парень положил на спину тещи кусочек крекера и отошел в сторону. Спустя несколько секунд подлетела чайка и схватила печенье, ущипнув спящую.

Женщина сразу же пробудилась и вскочила от неожиданности.

Фото: pixabay

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