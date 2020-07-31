ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бали готовится принимать туристов с 11 сентября

31.07.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Бали готовится принимать туристов с 11 сентября

Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о плане открытия для туристов острова Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации главы государства Ари Двипайяна.

Первый этап ослабления ограничений начался 9 июля. Тогда на острове открыли главные достопримечательности и пляжи, но исключительно для местных жителей. Второй этап начинается с 31 июля. Теперь Бали разрешено посещать жителям и других районов Индонезии. По словам властей, с 11 сентября остров будет готов принять туристов из других стран.

По последним данным, число инфицированных в провинции достигло 3,3 тыс., около 2,7 тыс. уже выздоровели. За время пандемии умерли 48 человек. Между тем, правительственные эксперты признают, что пик заболеваемости еще не пройден. Они прогнозируют его на сентябрь – октябрь. Сейчас Индонезия занимает первое место в регионе по числу инфицированных и по летальным исходам – более 106 тыс. и около 5 тыс. соответственно.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о плане открытия для туристов острова Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Активные и заботливые. Представительницы Вороновщины приняли участие во встрече с активом Белорусского союза женщин в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика