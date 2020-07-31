Бали готовится принимать туристов с 11 сентября

Источник материала: ОНТ

Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о плане открытия для туристов острова Бали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации главы государства Ари Двипайяна.

Первый этап ослабления ограничений начался 9 июля. Тогда на острове открыли главные достопримечательности и пляжи, но исключительно для местных жителей. Второй этап начинается с 31 июля. Теперь Бали разрешено посещать жителям и других районов Индонезии. По словам властей, с 11 сентября остров будет готов принять туристов из других стран.

По последним данным, число инфицированных в провинции достигло 3,3 тыс., около 2,7 тыс. уже выздоровели. За время пандемии умерли 48 человек. Между тем, правительственные эксперты признают, что пик заболеваемости еще не пройден. Они прогнозируют его на сентябрь – октябрь. Сейчас Индонезия занимает первое место в регионе по числу инфицированных и по летальным исходам – более 106 тыс. и около 5 тыс. соответственно.

Фото: pixabay

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