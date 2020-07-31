Активные и заботливые. Представительницы Вороновщины приняли участие во встрече с активом Белорусского союза женщин в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Менроприятие проходило в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. В числе почетных гостей торжества – председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель ОО «Белорусский союз женщин» Марианна Щеткина, председатель областной организации ОО «БСЖ» Ирина Степаненко.

Приветствуя собравшихся, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина отметила:

– Женщины Беларуси не только растят детей, создают уют в домах, но и руководят, реализовываются в профессии, участвуют в общественной жизни и в реализации государственной политики. Благодаря активной жизненной позиции внедряют свои проекты в жизнь.

Во время встречи представители Белорусского союза женщин также затронули ряд актуальных тем. Обсудили предстоящие выборы Президента Республики Беларусь, важные социальные вопросы, в том числе семейной политики.

– Женщины страны, – подчеркнула Марианна Щеткина, – за Беларусь процветающую, прогрессивную, развитую. Мы хотим, чтобы росли доходы, развивались сельские территории и города, их инфраструктура, радовала экология. Но чтобы все это было, мы должны сами действовать, объединяться, обязательно приобщать молодое поколение, чтобы оно поддерживало наши начинания.







Игорь Жук, председатель Гродненского областного Совета депутатов, отметил, что женская организация всегда отличалась высокой активностью. Результатами работы ее представителей стали многие значимые изменения в различных сферах. Под эгидой ОО «БСЖ» реализовывались проекты, связанные, к примеру, с сохранением исторической памяти, повышением роли женщин в обществе. Особый статус при этом, по словам Марианны Щеткиной, имеют семейные ценности и ответственное родительство.



















На мероприятии чествовали порядка 70 представительниц ОО «БСЖ» Гродненской области за активную гражданскую позицию и продвижение идей женской организации. Среди награжденных Почетной грамотой общественного объединения — Ирина Щеглик — член правления Вороновской районной организации Белорусского союза женщин, начальник отдела ЗАГС Вороновского райисполкома.







Символичным в этой встрече стало и то, что прошла она в Международный день дружбы, который в этом году празднуется уже в десятый раз. К юбилейной дате Гродненская областная организация ОО «БСЖ» инициировала новый благотворительный проект для домов семейного типа «Мы единая семья на нашей единственной планете».











Воспитанникам четырех домов семейного типа города Гродно был вручен целый ворох приятных подарков: книги, развивающие игры и другое. Организаторы убеждены: акция не разовая, идею обязательно поддержат во всем регионе.

Для участниц встречи была организована экскурсия по главному корпус у университета, они также посетили музей истории учреждения.















Служба информации «Воранаўскай газеты».