Награды – лучшим спасателям района

Источник материала: Кировец

Начальник РОЧС Сергей Соболь поздравил сотрудников, а также ветеранов, которые отдали долгие годы своей службы делу борьбы с огненной стихией.





За значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных си­туаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2020 года были вручены памятные нагрудные знаки «165 год пажарнай службе» Сергею Архипенко и Артему Морозову, нагрудный знак МЧС Респуб­лики Бе­ларусь «Выдатнік» – Федору Ле­бедеву, Почетная грамота Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь – Дмитрию Гукову, Грамота Могилевского областного управления МЧС Рес­пуб­лики Беларусь – Сергею Пав­люкевичу, денежные премии – Александру Журавскому, Юрию Беганскому, Василию Черняе­ву, Ивану Косякову и Антону Русецкому. Специальное звание «старший прапорщик внутренней службы» присвоено Евгению Красному.





В мероприятии принял участие начальник обособленной группы по Кировскому району военного комиссариата Андрей Гайдукевич, который поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил юбилейные медали: начальнику РОЧС Сергей Соболю – «75 год перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў», заместителю начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Артему Морозову – «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў».

За активное участие в работе ветеранской организации и деятельности РОЧС Сергей Соболь наградил ветеранов коллектива: памятным нагрудным знаком «165 год пажарнай службе» – Сергея Каранкевича и Дмитрия Сковородина, памятной медалью «100 год Узброеным сілам Рэспублікі Беларусь» – Анатолия Баркова, медалью «20 лет органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» – Дмитрия Карниц­кого и Сергея Зотова.

После торжественной части ветераны поделились с работниками отдела своими воспоминаниями о годах службы.