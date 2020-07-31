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Проверка слуха: в магазинах Узды не хватает питьевой воды?

31.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Проверка слуха: в магазинах Узды не хватает питьевой воды?

На сайте МЛЫН.BY стартовал проект «Проверка слуха». Редакция нашего интернет-портала готова нанести прицельный удар по фейковой информации, которой с каждым днем появляется в байнете все больше. Истина на вес золота. Разберемся в ситуации и расскажем правду. 

«Люди стали массово скупать воду… В магазинах не хватает воды…» — такая информация стала разлетаться по «сарафанному радио» в Узде, сообщает zorkanews.by.

Проверка слуха: в магазинах Узды не хватает питьевой воды?

Журналисты заглянули в разные магазины города и проверили, есть ли вода на прилавках. Ответ — «ЕСТЬ». И на любой вкус — бутылки по 1,5-2 литра и канистры на 5-6 литров.

В одном магазине продавец отметила:

— Воды достаточно. Она привозится по мере необходимости. Среди наших покупателей есть такие, кто регулярно покупает воду. А сегодня одна посетительница сказала, что по поводу воды волноваться не стоит: кто хочет — может купить, другой может набрать в точке выдачи.

Проверка слуха: в магазинах Узды не хватает питьевой воды?

То, что вода есть с продаже во всех магазинах, подтвердили и в отделе экономики райисполкома.

Напомним, что узденцам рекомендовали не пить воду из-под крана. Но такая мера временная.

Как сообщает МЛЫН.BY, генеральный директор ЖКХ Минской области Василий Шашок пояснил, что несколько жалоб на воду поступило от жителей улицы Советской. Анализы показали лишь незначительные отклонения по отдельным показателям. Поэтому было принято решение  провести внеплановые профилактические работы по промывке и техобслуживанию сетей водообеспечения.

 
 
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«Люди стали массово скупать воду… В магазинах не хватает воды…» — такая информация стала разлетаться по «сарафанному радио» в Узде.
 
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