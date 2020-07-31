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Проверка слуха: в магазинах Узды не хватает питьевой воды?
31.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
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«Люди стали массово скупать воду… В магазинах не хватает воды…» — такая информация стала разлетаться по «сарафанному радио» в Узде,
Журналисты заглянули в разные магазины города и проверили, есть ли вода на прилавках. Ответ — «ЕСТЬ». И на любой вкус — бутылки по 1,5-2 литра и канистры на 5-6 литров.
В одном магазине продавец отметила:
— Воды достаточно. Она привозится по мере необходимости. Среди наших покупателей есть такие, кто регулярно покупает воду. А сегодня одна посетительница сказала, что по поводу воды волноваться не стоит: кто хочет — может купить, другой может набрать в точке выдачи.
То, что вода есть с продаже во всех магазинах, подтвердили и в отделе экономики райисполкома.
Напомним, что узденцам
Как сообщает МЛЫН.BY, генеральный директор ЖКХ Минской области Василий Шашок пояснил, что несколько жалоб на воду поступило от жителей улицы Советской. Анализы показали лишь незначительные отклонения по отдельным показателям. Поэтому было принято решение провести внеплановые профилактические работы по промывке и техобслуживанию сетей водообеспечения.
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«Люди стали массово скупать воду… В магазинах не хватает воды…» — такая информация стала разлетаться по «сарафанному радио» в Узде.
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