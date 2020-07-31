После недавнего падения ставки по коротким депозитам в рублях снова пошли вверх. Но не все

Источник материала: Tut.by

Начало месяца ознаменовалось снижением ставки рефинансирования, что повлекло за собой падение ставок по депозитам в национальной валюте. Сегодня же ситуация несколько иная: ставки по вкладам на месяц продолжают падать, а на год — опять растут. FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие банковские предложения по вкладам в белорусских рублях сроком на месяц и на год в каждом из банков.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ставки в обзоре актуальны на 10.00 пятницы 31 июля

Вклады на срок до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц два банка решили сойти с дистанции: Альфа-Банк и БПС-Сбербанк . Минимальный срок открытия короткого вклада в первом теперь составляет 50 дней, во втором — 90 дней. Зато в Белгазпромбанке тем временем появился вклад на 30 дней. Средства можно разместить под 12% годовых.

Белагропромбанк добавил к месячному вкладу 0,3% годовых, и это единственный банк, который пошел навстречу вкладчикам в этом месяце. У остальных картина менее привлекательная. Так, Банк БелВЭБ сократил ставку на 2,1% годовых, БТА Банк — на 0,5% годовых, Банк Решение — на 3%, Банк ВТБ — на 0,4%, Идея Банк — на 1%.

Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 12,5% годовых ( Белагропромбанк и БТА-Банк ), самая низкая ставка — 8,2% годовых ( Банк ВТБ ).

Банк, вклад Ставка в начале июля (размер изменения ставки), ставка сегодня Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 12,2% (+0,3%), 12,5% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 12% (-2,1%), 9,9% Белгазпромбанк,

Оптимальный — (-), 12% Белинвестбанк,

Личный выбор 8,9% (-), 8,9% БТА Банк,

БТА Мини Online 13% (-0,5%), 12,5% Банк Решение,

Online-решение 12,1% (-3%), 9,1% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 8,6% (-0,4%), 8,2% Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс 10% (-1%), 9% Банк Дабрабыт,

Добры месяц 9% (-), 9% Paritetbank,

Практичный 11,5% (-), 11,5% Статусбанк,

Расчетливые бабки — online 8,5% (-), 8,5% Технобанк,

е-Соло (отзывный) 11% (-), 11% Цептер Банк,

Цептер Smart Стандарт 10,5% (-), 10,5%

Банк, вклад Ставка в начале июля (размер изменения ставки), ставка сегодня Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 12,2% (+0,3%), 12,5% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 12% (-2,1%), 9,9% Белгазпромбанк,

Оптимальный — (-), 12% Белинвестбанк,

Личный выбор 8,9% (-), 8,9% БТА Банк,

БТА Мини Online 13% (-0,5%), 12,5% Банк Решение,

Online-решение 12,1% (-3%), 9,1% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 8,6% (-0,4%), 8,2% Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс 10% (-1%), 9% Банк Дабрабыт,

Добры месяц 9% (-), 9% Paritetbank,

Практичный 11,5% (-), 11,5% Статусбанк,

Расчетливые бабки — online 8,5% (-), 8,5% Технобанк,

е-Соло (отзывный) 11% (-), 11% Цептер Банк,

Цептер Smart Стандарт 10,5% (-), 10,5%

Вклады на срок до 400 дней

В сегменте вкладов на год банки «топчутся» в районе 12−13,5% годовых. В Альфа-Банке ставка поднялась на 0,5% годовых, в Беларусбанке — на 0,55%, в Банке Решение — на 1%, в Банке ВТБ — на 0,1%, в МТБанке — на 0,25%.

Сократили ставки Белорусский народный банк (на 0,25% годовых), БПС-Сбербанк (на 0,9% годовых) и БТА Банк (на 0,3% годовых).

Самая высокая ставка 13,5% годовых ( Альфа-Банк , Банк БелВЭБ , Белгазпромбанк , БНБ-Банк , Банк Решение и Paritetbank ), самая низкая — 6,21% ( Идея Банк , но этот депозит отзывный).

Банк, вклад Ставка на 03.07 (размер изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Рублю, Ergo Sum+ 13,75% (-0,25%), 13,5% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 13% (+0,5%), 13,5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 12,5% (-), 12,5% Беларусбанк,

Урожайный online 12,26% (+0,55%), 12,81% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 13,5% (-), 13,5% Белгазпромбанк,

Марафон 13,5% (-), 13,5% Белинвестбанк,

Личный выбор 12,3% (-), 12,3% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 10,8% (-0,9%), 9,9% БТА Банк,

Я Реален 13,5% (-0,3%), 13,2% Банк Решение,

Online-решение 12,5% (+1%), 13,5% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13,2% (+0,1%), 13,3% Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный) 6,21% (-), 6,21% Банк Дабрабыт,

Шчодры 12% (-), 12% МТБанк,

МТБелки online 11,75% (+0,25%), 12% Paritetbank,

Клевер 13,5% (-), 13,5% Приорбанк,

Выше.net 12,5% (-), 12,5% РРБ-Банк,

Безотзывный 13,4% (-), 13,4% Технобанк,

е-Максимум 13,25% (-), 13,25% Франсабанк,

Верный расчет 13% (-), 13% Цептер Банк,

Цептер Симфония 12,05% (-), 12,05%

Банк, вклад Ставка на 03.07 (размер изменения ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк,

Рублю, Ergo Sum+ 13,75% (-0,25%), 13,5% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 13% (+0,5%), 13,5% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 12,5% (-), 12,5% Беларусбанк,

Урожайный online 12,26% (+0,55%), 12,81% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 13,5% (-), 13,5% Белгазпромбанк,

Марафон 13,5% (-), 13,5% Белинвестбанк,

Личный выбор 12,3% (-), 12,3% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 10,8% (-0,9%), 9,9% БТА Банк,

Я Реален 13,5% (-0,3%), 13,2% Банк Решение,

Online-решение 12,5% (+1%), 13,5% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 13,2% (+0,1%), 13,3% Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный) 6,21% (-), 6,21% Банк Дабрабыт,

Шчодры 12% (-), 12% МТБанк,

МТБелки online 11,75% (+0,25%), 12% Paritetbank,

Клевер 13,5% (-), 13,5% Приорбанк,

Выше.net 12,5% (-), 12,5% РРБ-Банк,

Безотзывный 13,4% (-), 13,4% Технобанк,

е-Максимум 13,25% (-), 13,25% Франсабанк,

Верный расчет 13% (-), 13% Цептер Банк,

Цептер Симфония 12,05% (-), 12,05%