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После недавнего падения ставки по коротким депозитам в рублях снова пошли вверх. Но не все

31.07.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало месяца ознаменовалось снижением ставки рефинансирования, что повлекло за собой падение ставок по депозитам в национальной валюте. Сегодня же ситуация несколько иная: ставки по вкладам на месяц продолжают падать, а на год — опять растут. FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие банковские предложения по вкладам в белорусских рублях сроком на месяц и на год в каждом из банков.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ставки в обзоре актуальны на 10.00 пятницы 31 июля

Вклады на срок до 35 дней

В сегменте вкладов на месяц два банка решили сойти с дистанции: Альфа-Банк и БПС-Сбербанк. Минимальный срок открытия короткого вклада в первом теперь составляет 50 дней, во втором — 90 дней. Зато в Белгазпромбанке тем временем появился вклад на 30 дней. Средства можно разместить под 12% годовых.

Белагропромбанк добавил к месячному вкладу 0,3% годовых, и это единственный банк, который пошел навстречу вкладчикам в этом месяце. У остальных картина менее привлекательная. Так, Банк БелВЭБ сократил ставку на 2,1% годовых, БТА Банк — на 0,5% годовых, Банк Решение — на 3%, Банк ВТБ — на 0,4%, Идея Банк — на 1%.

Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 12,5% годовых (Белагропромбанк и БТА-Банк), самая низкая ставка — 8,2% годовых (Банк ВТБ).

Банк, вклад

Ставка в начале июля (размер изменения ставки), ставка сегодня

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

12,2% (+0,3%), 12,5%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

12% (-2,1%), 9,9%

Белгазпромбанк,
Оптимальный

— (-), 12%

Белинвестбанк,
Личный выбор

8,9% (-), 8,9%

БТА Банк,
БТА Мини Online

13% (-0,5%), 12,5%

Банк Решение,
Online-решение

12,1% (-3%), 9,1%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

8,6% (-0,4%), 8,2%

Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс

10% (-1%), 9%

Банк Дабрабыт,
Добры месяц

9% (-), 9%

Paritetbank,
Практичный

11,5% (-), 11,5%

Статусбанк,
Расчетливые бабки — online

8,5% (-), 8,5%

Технобанк,
е-Соло (отзывный)

11% (-), 11%

Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт

10,5% (-), 10,5%

Банк, вклад

Ставка в начале июля (размер изменения ставки), ставка сегодня

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

12,2% (+0,3%), 12,5%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

12% (-2,1%), 9,9%

Белгазпромбанк,
Оптимальный

— (-), 12%

Белинвестбанк,
Личный выбор

8,9% (-), 8,9%

БТА Банк,
БТА Мини Online

13% (-0,5%), 12,5%

Банк Решение,
Online-решение

12,1% (-3%), 9,1%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

8,6% (-0,4%), 8,2%

Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс

10% (-1%), 9%

Банк Дабрабыт,
Добры месяц

9% (-), 9%

Paritetbank,
Практичный

11,5% (-), 11,5%

Статусбанк,
Расчетливые бабки — online

8,5% (-), 8,5%

Технобанк,
е-Соло (отзывный)

11% (-), 11%

Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт

10,5% (-), 10,5%

Вклады на срок до 400 дней

В сегменте вкладов на год банки «топчутся» в районе 12−13,5% годовых. В Альфа-Банке ставка поднялась на 0,5% годовых, в Беларусбанке — на 0,55%, в Банке Решение — на 1%, в Банке ВТБ — на 0,1%, в МТБанке — на 0,25%.

Сократили ставки Белорусский народный банк (на 0,25% годовых), БПС-Сбербанк (на 0,9% годовых) и БТА Банк (на 0,3% годовых).

Самая высокая ставка 13,5% годовых (Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, БНБ-Банк, Банк Решение и Paritetbank), самая низкая — 6,21% (Идея Банк, но этот депозит отзывный).

Банк, вклад

Ставка на 03.07 (размер изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Рублю, Ergo Sum+

 13,75% (-0,25%), 13,5%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

13% (+0,5%), 13,5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

12,5% (-), 12,5%

Беларусбанк,
Урожайный online

12,26% (+0,55%), 12,81%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

13,5% (-), 13,5%

Белгазпромбанк,
Марафон

13,5% (-), 13,5%

Белинвестбанк,
Личный выбор

12,3% (-), 12,3%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

10,8% (-0,9%), 9,9%

БТА Банк,
Я Реален

13,5% (-0,3%), 13,2%

Банк Решение,
Online-решение

12,5% (+1%), 13,5%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13,2% (+0,1%), 13,3%

Идея Банк,
Фирменный онлайн 12 (отзывный)

6,21% (-), 6,21%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

12% (-), 12%

МТБанк,
МТБелки online

11,75% (+0,25%), 12%

Paritetbank,
Клевер

13,5% (-), 13,5%

Приорбанк,
Выше.net

12,5% (-), 12,5%

РРБ-Банк,
Безотзывный

13,4% (-), 13,4%

Технобанк,
е-Максимум

13,25% (-), 13,25%

Франсабанк,
Верный расчет

13% (-), 13%

Цептер Банк,
Цептер Симфония

12,05% (-), 12,05%

Банк, вклад

Ставка на 03.07 (размер изменения ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,
Рублю, Ergo Sum+

 13,75% (-0,25%), 13,5%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

13% (+0,5%), 13,5%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

12,5% (-), 12,5%

Беларусбанк,
Урожайный online

12,26% (+0,55%), 12,81%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

13,5% (-), 13,5%

Белгазпромбанк,
Марафон

13,5% (-), 13,5%

Белинвестбанк,
Личный выбор

12,3% (-), 12,3%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

10,8% (-0,9%), 9,9%

БТА Банк,
Я Реален

13,5% (-0,3%), 13,2%

Банк Решение,
Online-решение

12,5% (+1%), 13,5%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

13,2% (+0,1%), 13,3%

Идея Банк,
Фирменный онлайн 12 (отзывный)

6,21% (-), 6,21%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

12% (-), 12%

МТБанк,
МТБелки online

11,75% (+0,25%), 12%

Paritetbank,
Клевер

13,5% (-), 13,5%

Приорбанк,
Выше.net

12,5% (-), 12,5%

РРБ-Банк,
Безотзывный

13,4% (-), 13,4%

Технобанк,
е-Максимум

13,25% (-), 13,25%

Франсабанк,
Верный расчет

13% (-), 13%

Цептер Банк,
Цептер Симфония

12,05% (-), 12,05%

 
 
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Ставки по вкладам на месяц продолжают падать, а на год - опять растут.
 
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