После недавнего падения ставки по коротким депозитам в рублях снова пошли вверх. Но не все
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Источник материала:
Tut.by
Начало месяца ознаменовалось снижением ставки рефинансирования, что повлекло за собой падение ставок по депозитам в национальной валюте. Сегодня же ситуация несколько иная: ставки по вкладам на месяц продолжают падать, а на год — опять растут. FINANCE.TUT.BY выбрал лучшие банковские предложения по вкладам в белорусских рублях сроком на месяц и на год в каждом из банков. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Ставки в обзоре актуальны на 10.00 пятницы 31 июля
Вклады на срок до 35 дней
В сегменте вкладов на месяц два банка решили сойти с дистанции:
и Альфа-Банк . Минимальный срок открытия короткого вклада в первом теперь составляет 50 дней, во втором — 90 дней. Зато в БПС-Сбербанк тем временем появился вклад на 30 дней. Средства можно разместить под 12% годовых. Белгазпромбанке
добавил к месячному вкладу 0,3% годовых, и это единственный банк, который пошел навстречу вкладчикам в этом месяце. У остальных картина менее привлекательная. Так, Белагропромбанк сократил ставку на 2,1% годовых, Банк БелВЭБ — на 0,5% годовых, БТА Банк — на 3%, Банк Решение — на 0,4%, Банк ВТБ — на 1%. Идея Банк
Самая выгодная ставка в данном сегменте теперь составляет 12,5% годовых (
и Белагропромбанк ), самая низкая ставка — 8,2% годовых ( БТА-Банк ). Банк ВТБ
Банк, вклад
Ставка в начале июля (размер изменения ставки), ставка сегодня
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
12,2% (+0,3%), 12,5%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
12% (-2,1%), 9,9%
Белгазпромбанк,
Оптимальный
— (-), 12%
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,9% (-), 8,9%
БТА Банк,
БТА Мини Online
13% (-0,5%), 12,5%
Банк Решение,
Online-решение
12,1% (-3%), 9,1%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
8,6% (-0,4%), 8,2%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
10% (-1%), 9%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
9% (-), 9%
Paritetbank,
Практичный
11,5% (-), 11,5%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
8,5% (-), 8,5%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
11% (-), 11%
Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт
10,5% (-), 10,5%
Банк, вклад
Ставка в начале июля (размер изменения ставки), ставка сегодня
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
12,2% (+0,3%), 12,5%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
12% (-2,1%), 9,9%
Белгазпромбанк,
Оптимальный
— (-), 12%
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,9% (-), 8,9%
БТА Банк,
БТА Мини Online
13% (-0,5%), 12,5%
Банк Решение,
Online-решение
12,1% (-3%), 9,1%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
8,6% (-0,4%), 8,2%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
10% (-1%), 9%
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
9% (-), 9%
Paritetbank,
Практичный
11,5% (-), 11,5%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
8,5% (-), 8,5%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
11% (-), 11%
Цептер Банк,
Цептер Smart Стандарт
10,5% (-), 10,5%
Вклады на срок до 400 дней
В сегменте вкладов на год банки «топчутся» в районе 12−13,5% годовых. В
ставка поднялась на 0,5% годовых, в Альфа-Банке — на 0,55%, в Беларусбанке — на 1%, в Банке Решение — на 0,1%, в Банке ВТБ — на 0,25%. МТБанке
Сократили ставки
(на 0,25% годовых), Белорусский народный банк (на 0,9% годовых) и БПС-Сбербанк (на 0,3% годовых). БТА Банк
Самая высокая ставка 13,5% годовых (
, Альфа-Банк , Банк БелВЭБ , Белгазпромбанк , БНБ-Банк и Банк Решение ), самая низкая — 6,21% ( Paritetbank , но этот депозит отзывный). Идея Банк
Банк, вклад
Ставка на 03.07 (размер изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Рублю, Ergo Sum+
13,75% (-0,25%), 13,5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
13% (+0,5%), 13,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
12,5% (-), 12,5%
Беларусбанк,
Урожайный online
12,26% (+0,55%), 12,81%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13,5% (-), 13,5%
Белгазпромбанк,
Марафон
13,5% (-), 13,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
12,3% (-), 12,3%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
10,8% (-0,9%), 9,9%
БТА Банк,
Я Реален
13,5% (-0,3%), 13,2%
Банк Решение,
Online-решение
12,5% (+1%), 13,5%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13,2% (+0,1%), 13,3%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 12 (отзывный)
6,21% (-), 6,21%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12% (-), 12%
МТБанк,
МТБелки online
11,75% (+0,25%), 12%
Paritetbank,
Клевер
13,5% (-), 13,5%
Приорбанк,
Выше.net
12,5% (-), 12,5%
РРБ-Банк,
Безотзывный
13,4% (-), 13,4%
Технобанк,
е-Максимум
13,25% (-), 13,25%
Франсабанк,
Верный расчет
13% (-), 13%
Цептер Банк,
Цептер Симфония
12,05% (-), 12,05%
Банк, вклад
Ставка на 03.07 (размер изменения ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Рублю, Ergo Sum+
13,75% (-0,25%), 13,5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
13% (+0,5%), 13,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
12,5% (-), 12,5%
Беларусбанк,
Урожайный online
12,26% (+0,55%), 12,81%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
13,5% (-), 13,5%
Белгазпромбанк,
Марафон
13,5% (-), 13,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
12,3% (-), 12,3%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
10,8% (-0,9%), 9,9%
БТА Банк,
Я Реален
13,5% (-0,3%), 13,2%
Банк Решение,
Online-решение
12,5% (+1%), 13,5%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
13,2% (+0,1%), 13,3%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 12 (отзывный)
6,21% (-), 6,21%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
12% (-), 12%
МТБанк,
МТБелки online
11,75% (+0,25%), 12%
Paritetbank,
Клевер
13,5% (-), 13,5%
Приорбанк,
Выше.net
12,5% (-), 12,5%
РРБ-Банк,
Безотзывный
13,4% (-), 13,4%
Технобанк,
е-Максимум
13,25% (-), 13,25%
Франсабанк,
Верный расчет
13% (-), 13%
Цептер Банк,
Цептер Симфония
12,05% (-), 12,05%
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Ставки по вкладам на месяц продолжают падать, а на год - опять растут.
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