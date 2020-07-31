Сенат США предложил ежегодно выделять Украине военную помощь на 300 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник

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Как сообщает Reuters, соответствующий законопроект внесен группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

Документом также предусматривается выделение до 4 млн долларов на подготовку украинских офицеров. Согласно законопроекту, Минобороны и Госдепартамент США должны отчитываться о потребностях ВС Украины. Также предусматривается назначение специального посланника в стране.

Военная помощь Украине проходит утверждение в Палате представителей и в Сенате Конгресса США. Теперь финансирование решили оформить в виде закона, пишет Коммерсантъ .

В 2019 году выделение военной помощи стране было приостановлено. Причиной был назван слабый прогресс в борьбе с коррупцией. Однако оппоненты Дональда Трампа называли другую причину: давление на Украину в расследовании деятельности в стране демократа и кандидата на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. Скандал спровоцировал процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. В отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.