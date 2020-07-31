29 июля в Беларуси были задержаны 33 бойца т.н. ЧВК Вагнера. Официальный Минск обвинил задержанных в подготовке терактов на территории Беларуси. Также заявлено о том, что всего в Беларусь уже прибыли около 200 боевиков. Еще две группы готовятся для проникновения в нашу страну в Псковской области России.





История рискует радикально переформатировать беларуско-российские политические взаимоотношения.





Во-первых, всплывает фигура т.н. «повара Путина» Евгения Пригожина, который является доверенным лицом российского президента. Он решал и решает для Путина вопросы, участие в которых официальных структур российского государства нежелательно с имиджевой или политической точки зрения. Одним из инструментов решения таких вопросов и выступает ЧВК «Вагнера».





Данная структура является частной только по названию. Она тесно взаимодействует с силовыми структурами России: подготовка и частично материально-техническое снабжение группы по крайней мере ранее осуществлялись при поддержке Минобороны России.





Хотя поступала информация и о том, что в Сирии официальные российские военные имели трения с вагнеровцами. Однако это не отменяет того простого факта, что ЧВК Вагнера – инструмент Кремля, часть системы силового продвижения российского влияния за рубежом.





Публично обвинив вагнеровцев в подрывной деятельности против Беларуси, официальный Минск фактически обвинил в этом Кремль.





Во-вторых, внешне событие все более походит на загодя подготовленную беларускими властями ловушку.





24 июля А. Лукашенко упомянул о возможности участия бойцов иностранных ЧВК для раскачивания обстановки внутри нашей страны. А в ночь с 24 на 25 июля группа вагнеровцев организованно заселилась в одну из гостиниц Минска, где проживала до 27 июля, после чего переехала в один из санаториев Минского района, принадлежащий официальным профсоюзам. Стоит напомнить, что их глава Михаил Орда руководил инициативной группой по выдвижению А. Лукашенко кандидатом в президенты.





30 июля посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные лица следовали транзитом из Минска в Стамбул. Предварительно, согласно трудового контракта, заключенному ими с беларуской частной охранной организацией для работы за рубежом.





При этом российская сторона официально обходит вопрос о том, имеют ли задержанные отношение к ЧВК Вагнера. Неофициальные же источники сообщают о транзитной роли Минска в логистике организации. Причем, при сотрудничестве беларуских властей. И о том, что как минимум некоторые из задержанных принимали участие в боевых действиях против Украины на Донбассе.





Пока уверенно можно утверждать две вещи.





Во-первых, обе стороны явно что-то не договаривают. Например, неясно как в принципе эта публика попала в Беларуси в условиях закрытой из-за пандемии беларуско-российской границы.





Во-вторых, с учетом аффилированности ЧВК Вагнера с Кремлем, обвинения в её адрес в подготовке терактов в Беларуси равнозначны обвинению в адрес российского руководства.





Не многие страны рискуют именовать Россию государством-террористом. Например, такие заявления раздаются из Украины. Служба безопасности которой уже высказала желание заняться задержанными вагнеровцами.









Подобные обвинения российская сторона без ответа оставить не может. Другое дело, что сейчас всем очевидно: ввяжись Кремль в конфликт с официальным Минском, это будет на руку А. Лукашенко как в части перетягивания на свою сторону части колеблющихся избирателей, так и в части получения им молчаливой индульгенции Запада на силовое подавление выглядящих неизбежными пост-выборных народных протестов.





Так что мы лишь в начале всей истории. Но уже сейчас Лукашенко фактически становится «нерукоподаваемым» для российского руководства. А значит и формат двусторонних отношений прежним остаться не может.