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ФПБ предложила ряд дополнительных мер по поддержке предприятий и работников в период восстановления экономики

31.07.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

ФПБ предложила ряд дополнительных мер по поддержке предприятий и работников в период восстановления экономики

Пакет предложений, затрагивающий интересы туристической, транспортной, строительной отраслей, дополнительные социальные гарантии трудящимся, сегодня обсуждался в ходе рабочей встречи председателя ФПБ Михаила Орды с представителями всех отраслевых профсоюзов.

Необходимо отметить, что государством уже приняты меры по поддержке экономики. И они дают свой положительный эффект. Вместе с тем выработанные Федерацией профсоюзов предложения позволят дополнительно поддержать работников различных сфер экономики.

Все эти предложения предварительно проработаны с отраслевыми министерствами и ведомствами, в том числе с Минфином и Министерством по налогам и сборам. И в ближайшее время они будут направлены в Правительство.

«В частности, Федерация профсоюзов предлагает поддержать предприятия в сфере туризма, санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, оказания услуг по общественному питанию как наиболее пострадавшие из-за сложившейся в мире эпидемиологической ситуации. В числе предложений ФПБ – уравнивание тарифов на энергоносители между предприятиями государственной и частной формы собственности на постоянной основе, возможность освобождения таких предприятий от уплаты налогов на землю, недвижимость, снижения ставки НДС», – рассказали в пресс-службе ФПБ.

Федерация профсоюзов также предложила ряд мер по поддержке транспортной отрасли, которая из-за уменьшения пассажиропотока понесла существенные убытки. Профсоюзы инициируют выделение дополнительных субсидий транспорту общего пользования, обеспечивающего перевозку пассажиров в регулярном городском и пригородном сообщении. Также выработаны предложения по стабилизации работы строительной отрасли.

Что касается мер по поддержке трудящихся, то ФПБ, в частности, выступает с предложением предоставлять работникам, имеющим признаки респираторных заболеваний, три свободные от работы дня и оплачивать их за счет нанимателя без оформления больничных. При этом установить предельное число оплачиваемых дней по такой причине в календарном году.

Кроме того, предлагается предусмотреть оплату больничных за дни нахождения работника в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. А также засчитывать в страховой стаж период нахождения работника в вынужденном социальном отпуске. Сегодня такие нормы в законодательстве отсутствует.

В целом предложения ФПБ по поддержке предприятий в период восстановления экономики затрагивают широкий круг вопросов. Это и предложения по совершенствованию системы охраны труда, вопросы материальной ответственности работников, мер по минимизации распространения вирусных инфекций и многое другое.
По материалам 1prof.by

 
 
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Пакет предложений, затрагивающий интересы туристической, транспортной, строительной отраслей, дополнительные социальные гарантии трудящимся, сегодня обсуждался...
 
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