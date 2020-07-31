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В сон мне – желтые огни, и хриплю во сне я…

31.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сон мне – желтые огни, и хриплю во сне я…

Четвертый сон Веры Павловны

Самый больной вопрос сегодня на всей планете – это вмешательство в чужие выборы. Самый страшный для отношений – и личных, и между странами. Нету хуже. Трамп с Путиным – вон до сих пор ругаются, один в Москву ни ногой, другой – в Вашингтон. Следом и Дуда обиделся на Меркель: «Дошло до дипломатического скандала, в рамках которого Польша обвиняла немецкую прессу в попытке повлиять на выборы».

Поэтому не до сна, а и уснешь – всякие кошмары лезут. К примеру, сидит под Варшавой нехта – говорю: «Выдайте это сюда, я на него в суд наконец-то подам, накопилось». Не выдают. А он и машины сжигать призывает, и инструкции по погромам дает. «Это что, не вмешательство?» – спрашивает меня во сне голос. Немцы – те, что «влияли», – они ведь не поляки даже. А этот гаденыш – точно наш.

 Дальше, как оно во сне и бывает, резкая смена кадра: «Президент Литвы направил письмо главе Евросовета с просьбой убедить Александра Лукашенко не спешить с пуском БелАЭС». Но вместо Науседы почему-то во весь сон лицо Линкявичуса: «Начало какой-либо деятельности атомной электростанции не должно ускоряться за счет обеспечения безопасности и сознательно приурочиваться к календарю выборов президента Беларуси», – учит меня глава ихнего МИД.

Соседи, что ж вы снова накалились-то? Давайте мы здесь как-нибудь сами сознательно решать будем, когда вводить, кого выбирать, а? Без вас и даже без уважаемого Шарля Мишеля, ладно? Не вмешивайтесь.

От расстройства картинки сновидений мелькают: украинцы, разберитесь с «вагнеровцами», там же и ваши полноценные граждане, как же так? Чего они вообще тут ползают, Нарочь не могут найти искупаться? Те же вопросы и к россиянам. И еще другие: Псков и Невель не так и далеко от нас, это раз. Наши, из Великого княжества, там осели давно, два. Так что шевеление мы видим, зачем оно, к чему бы?

Вдруг в сон влезает Навальный – я чуть не проснулся. Но спросить успел: вот этот Шкляров, которого задержали, – он же ваш! И на Собчак он работал, и на Обаму с Меркель, говорит, тоже. В Америке сейчас самые выборы – а он, получается, все бросил и к нам? Нашел человека, богаче Трампа, но тоже на «Т»? Это – не вмешательство?

Навальный открыл было рот, но что сказал – я не разобрал. Снова проснулся. И подумал: те деньги, что за печкой, да и многие другие, – эти транши шли из России? Из Америки? Из офшоров – а тогда кто отправлял? Вопросы…

Снова заснул. Три богатыря передо мною, три мужика: уверенно и неспешно едут на своих деньгах на выборы. На наши выборы. И вдруг – бац, нет мужиков, а летит под откос птица-тройка. Стоят три наяды. И все в одной лодке.

Одна, говорит, из Штутгарта. Говорит, музыкант. Откуда знает предвыборные технологии, не говорит, но нет таких нот в открытом доступе. А прошлым летом стала директором в минском «культурном хабе ОК16». Его и создал, и оборудовал, и даже помещение у государства выкупил Белгазпромбанк.

У другой сестра в том же банке работает, какое совпадение. И вдвоем они как будто подпирают третью, неожиданно для себя ставшую центральной.

Так может, снится мне, нам изначально хотели трех граций втюхать? Под дымовой завесой трех мужиков? А те ведь еще и роли на себя взяли, для отвлечения внимания: Трус, Балбес и Бывалый? Нет, вы скажите мне, они специально каждый так себя и вели, что ли?  

Кто такую фантасмагорию придумал: ЦРУ? ФСБ? Шкляров, который на кого только не работал? Хорошо Вере Павловне: проснулась, рассказала Чернышевскому – и свободна. А ты ходи, мучайся.

Ведь и правда: ну со всех сторон вмешиваются в наши выборы, куда ни глянь. Да хоть бы «Радио Свобода» возьмите: из Чехии они управляли белорусскими «цепочками»: вправо-влево, сомкнуть-разомкнуть. Сидя в Праге, попивая крушовице!

Интересно, а вот если бы стрельбой в Портленде управляли из Хабаровска, какой была бы реакция?  Или волнениями в Хабаровске – из Портленда, а? Даже в дурных снах такого не привидится, особенно – последствий такого поведения. Для всего мира, между прочим, последствий.

Но подсознание, растревоженное снами, упрямо шепчет: Беларусь – полигон. Наша территория геополитически интересна многим. Территория и ресурсы. А вот страна и ее народ – нет. Не интересны.

Потому и защищаться нам придется самим. Только на себя, как сказал Президент, и рассчитывая.

Что ж, мысль, конечно, не веселая. Не беззаботная. Сразу не заснешь.

Но зато осознав и приняв ее – спишь спокойно.

mukovoz@sb.by

Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Четвертый сон Веры Павловны Самый больной вопрос сегодня на всей планете – это вмешательство в чужие выборы. Самый страшный для отношений – и личных, и между...
 
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