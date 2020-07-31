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Иран согласился выплатить компенсацию Украине за сбитый лайнер
Источник материала: ОНТ
Иран готов выплатить компенсацию Украине - за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing.
Как отметили в МИД страны, процесс этот длительный – переговоры продолжаются. Напомним, самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января сразу после взлета. Погибли все 176 человек – это граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции. Ответственность на себя взял Тегеран.
Фото: Ebrahim Noroozi / AР
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Иран готов выплатить компенсацию Украине - за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing. Как отметили в МИД страны, процесс этот длительный – переговоры...
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