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Иран согласился выплатить компенсацию Украине за сбитый лайнер

31.07.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иран согласился выплатить компенсацию Украине за сбитый лайнер

Иран готов выплатить компенсацию Украине - за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing.  

Как отметили в МИД страны, процесс этот длительный – переговоры продолжаются. Напомним, самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января сразу после взлета. Погибли все 176 человек – это граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции. Ответственность на себя взял Тегеран.

Фото: Ebrahim Noroozi / AР
 

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Иран готов выплатить компенсацию Украине - за сбитый по ошибке в начале января пассажирский Boeing.   Как отметили в МИД страны, процесс этот длительный – переговоры...
 
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