Ганцевичский РОВД напоминает правила безопасного поведения на объектах жд транспорта

По итогам прошедшего полугодия 2020 года на территории Брестской области увеличилось количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта — с 4 до 10, случаев гибели людей — с 3 до 5.
В целях безопасности на объектах железнодорожного транспорта запрещается:
- проходить по железнодорожным путям вне установленных для этих целей местах;
- переходить железнодорожные пути по пешеходным переходам перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;
- подниматься на опоры контактной сети и вагоны, стоящие под ней;
- переходить или переезжать железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или работающей светозвуковой сигнализации;
- подлезать под вагонами или перелезать через автосцепки вагонов для прохода через железнодорожные пути;
- переходить через железнодорожные пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;
- проходить по железнодорожным мостам;
- находиться на территории станций, остановочных пунктов и иных объектах транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
- переезжать железнодорожный перед при запрещенном сигнале, даже при поднятом шлагбауме.
Обнаружив бесхозные вещи, в том числе сумки, коробки и другие подозрительные предметы, незамедлительно сообщите об этом сотрудникам милиции или работникам железнодорожного транспорта.
Начальник Ганцевичского РОВД
подполковник милиции В.В. Кулешов.
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