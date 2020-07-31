Ганцевичский РОВД напоминает правила безопасного поведения на объектах жд транспорта

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

По итогам прошедшего полугодия 2020 года на территории Брестской области увеличилось количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта — с 4 до 10, случаев гибели людей — с 3 до 5.



Фото БЕЛТА

В целях безопасности на объектах железнодорожного транспорта запрещается:

проходить по железнодорожным путям вне установленных для этих целей местах;

переходить железнодорожные пути по пешеходным переходам перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

подниматься на опоры контактной сети и вагоны, стоящие под ней;

переходить или переезжать железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или работающей светозвуковой сигнализации;

подлезать под вагонами или перелезать через автосцепки вагонов для прохода через железнодорожные пути;

переходить через железнодорожные пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

проходить по железнодорожным мостам;

находиться на территории станций, остановочных пунктов и иных объектах транспорта в состоянии алкогольного опьянения;

переезжать железнодорожный перед при запрещенном сигнале, даже при поднятом шлагбауме.

Обнаружив бесхозные вещи, в том числе сумки, коробки и другие подозрительные предметы, незамедлительно сообщите об этом сотрудникам милиции или работникам железнодорожного транспорта.

Начальник Ганцевичского РОВД

подполковник милиции В.В. Кулешов.

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