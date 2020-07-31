В Витебске утром 2 августа ограничат движение по Калинина - у десантников праздник

Источник материала: Tut.by

В Витебске утром 2 августа на полчаса ограничат движение по улице Калинина — в связи с Днем ВДВ, сообщает горисполком.



Фото: Игорь Матвеев TUT.BY

Транспорт не сможет ездить по улице Калинина в субботу с 9.30 до 10.00.

В этом году отмечается 90-летие ВДВ. В Витебске праздник начнется с возложения цветов к памятнику десантнику в парке Победителей. Затем военнослужащие вернутся в бригаду по улице Ленина и проспекту Фрунзе. В части состоятся митинг и показательные выступления.