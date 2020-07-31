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В Витебске утром 2 августа ограничат движение по Калинина - у десантников праздник
Источник материала: Tut.by
В Витебске утром 2 августа на полчаса ограничат движение по улице Калинина — в связи с Днем ВДВ,
Транспорт не сможет ездить по улице Калинина в субботу с 9.30 до 10.00.
В этом году отмечается 90-летие ВДВ. В Витебске праздник начнется с возложения цветов к памятнику десантнику в парке Победителей. Затем военнослужащие вернутся в бригаду по улице Ленина и проспекту Фрунзе. В части состоятся митинг и показательные выступления.
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В этом году отмечается 90-летие ВДВ. В Витебске праздник начнется с возложения цветов к памятнику десантнику в парке Победителей.
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