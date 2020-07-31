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В Витебске утром 2 августа ограничат движение по Калинина - у десантников праздник

31.07.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске утром 2 августа на полчаса ограничат движение по улице Калинина — в связи с Днем ВДВ, сообщает горисполком.


Фото: Игорь Матвеев TUT.BY

Транспорт не сможет ездить по улице Калинина в субботу с 9.30 до 10.00.

В этом году отмечается 90-летие ВДВ. В Витебске праздник начнется с возложения цветов к памятнику десантнику в парке Победителей. Затем военнослужащие вернутся в бригаду по улице Ленина и проспекту Фрунзе. В части состоятся митинг и показательные выступления.

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году отмечается 90-летие ВДВ. В Витебске праздник начнется с возложения цветов к памятнику десантнику в парке Победителей.
 
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