Восемь белорусских банков обворовали киберпреступники – похищено более $837 тыс.

Источник материала: ОНТ

Киберпреступники похитили у восьми банков Беларуси свыше $837 тысяч, сообщает БЕЛТА со ссылкой на замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимира Зайцева.

Фото: pixabay

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