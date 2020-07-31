|
Восемь белорусских банков обворовали киберпреступники – похищено более $837 тыс.
Источник материала: ОНТ
Киберпреступники похитили у восьми банков Беларуси свыше $837 тысяч,
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киберпреступники похитили у восьми банков Беларуси свыше $837 тысяч, сообщает БЕЛТА со ссылкой на замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)